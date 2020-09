Nisu li prešli granicu? NY Post Đokovića prozvao 'daviteljem'

<p>Američki New York Post objavio je na naslovnoj stranici svojeg lista sliku na kojoj se Novak Đoković ispričava sutkinji zato što ju je pogodio s lopticom uz veliki natpis 'Choke-ovic' očito aludirajući na to što je prvi tenisač svijeta linijsku sutkinju pogodio u grlo.</p><p>Američki mediji malo su se zaigrali riječima pa Noletu tako dali novi nadimak. Jedno od značenja riječi "choke" jest i daviti pa su mu tako u doslovnom prijevodu riječi dali nadimak 'Daviteljković'.</p><p>Nakon što je saznao da je izbačen s US Opena, <strong>Novak Đoković (33) </strong>je čestitao Carrenu Busti na pobjedi, odjurio u svlačionicu po stvari, otišao u hotel, a onda i na aerodrom.</p><p>Nije se pojavio na press konferenciji, ali tamo je zato bio glavni sudac meča Švicarac <strong>Soren Frimmel </strong>koji je objasnio što su on i Đoković pričali nakon što je srpski tenisač pogodio linijsku sutkinju <strong>Lauru Clark</strong> u grlo. </p><p>- Cijela ova situacija čini me zaista tužnim i praznim. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i, prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne smijem otkriti zbog očuvanja njene privatnosti - napisao je Novak na Instagramu pa dodao:</p><p>- Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno. Želim da ovo neugodno iskustvo, diskvalifikaciju s turnira, pretvorim u važnu životnu lekciju kako bih nastavio rasti i razvijati se kao čovjek, ali i tenisač.</p>