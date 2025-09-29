Nisu se podnosili ni razgovarali. Pilić ih je odveo na vrh. Sad su došli u Zagreb odati mu počast

Među brojnim poznatim tenisačima koji su u Zagrebu došli na komemoraciju Nikoli Piliću bila su i dvojica velikana svjetskog tenisa, Nijemci Boris Becker i Michael Stich. Nikola Pilić ih je, kao njemački selektor, 1992. vodio do olimpijskog zlata u parovima na Igrama u Barceloni.

Bili su dijametralno suprotni u gotovo svemu: jedan je bio emocionalni "wunderkind" s juga Njemačke koji je prigrlio slavu, drugi hladni, analitični intelektualac sa sjevera koji je od nje bježao. Boris Becker i Michael Stich bili su predvodnici zlatne ere njemačkog tenisa, no njihovo rivalstvo bilo je toliko intenzivno, a odnos toliko hladan, da nisu ni razgovarali.

Boris Becker, iz Leimena, eksplodirao je na teniskoj sceni kao 17-godišnjak, osvojivši Wimbledon 1985. godine i postavši sportska ikona. Bio je strastven, instinktivan i obožavao je svjetla reflektora. S druge strane, Michael Stich iz Elmshorna bio je elegantan, tehnički savršen i naizgled lišen emocija.

Njihove su se razlike protezale i izvan terena. Becker je bio medijski miljenik, dok je Stich, samoproglašeni intelektualac, prezirao površnost slave. "Nisam se natjecao da srušim Borisa s pijedestala. Htio sam pokazati svoju klasu, pobijediti u meču. Baš kao i protiv drugih protivnika", izjavio je jednom Stich. No, za njemačku javnost i medije, svaki njihov meč bio je više od tenisa. Bio je to sukob dviju Njemačke, dviju filozofija i dvaju karaktera.

Iako je Becker dominirao u njihovim međusobnim dvobojima s ukupnim omjerom 8-4, dva meča u Wimbledonu odredila su njihovo rivalstvo.

Finale Wimbledona 7. srpnja 1991. bio je povijesni trenutak – prvo svenjemačko finale u povijesti turnira. Becker je bio trostruki prvak i apsolutni favorit. No, toga dana, Stich je odigrao meč života. Njegov servis bio je neprobojan, a jednoručni bekend, jedan od najljepših u povijesti, sijevao je terenom. Pobijedio je uvjerljivo 6-4, 7-6, 6-4 i osvojio svoj jedini Grand Slam naslov.

Zagreb: Komemoracija za Nikolu Pili?a u Hotelu Sheraton | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za Sticha, to je bila kruna karijere. "Za mene je to bio meč koji sam morao dobiti. Protivnik je mogao biti bilo tko", objasnio je. No, za Beckera, poraz je bio gorak. Gledati kako sunarodnjak, kojeg je smatrao inferiornim, slavi na njegovom "domaćem terenu" bilo je bolno.

Dvije godine kasnije, ždrijeb ih je ponovno spojio na centralnom terenu, ovoga puta u četvrtfinalu. Bila je to borba titana koja je trajala 4 sata i 14 minuta. U epskom trileru, Becker je slavio sa 7-5, 6-7, 6-7, 6-2, 6-4, a nevjerojatan je podatak da Stich tijekom cijelog meča nije uspio niti jednom oduzeti servis Beckeru.

Nakon pobjede, Becker je odbacio priče o osveti. "Osveta je za ljude koji mrze – ja ne mrzim", rekao je, radije ističući kvalitetu meča kao jednog od najboljih koje je ikada odigrao. Stich je bio razočaran, ali je priznao: "Bio je mentalno vrlo čvrst, i to mu je danas donijelo pobjedu."

Foto: Profimedia

Najbizarnije i najfascinantnije poglavlje njihova odnosa ispisano je na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine. Njemački teniski savez odlučio ih je upariti u igri parova, unatoč činjenici da njih dvojica doslovno nisu razgovarali. Zadatak da od dva ljuta rivala stvori pobjednički tim pao je na izbornika Nikolu Pilića.

- Njih dvojica nisu progovorili ni riječ jedan s drugim. Morao sam ići od jedne do druge sobe, prenositi poruke i taktiku. Mnogo sam lagao. Otišao bih Borisu i rekao kako Michael hvali njegovu igru, a onda bih isto napravio kod Michaela - prisjetio se Pilić svoje diplomatske misije.

Finale Olimpijskih igara 1992. Foto: Profimedia | Foto: Profimedia

Prekretnica se dogodila u četvrtfinalu protiv favoriziranog španjolskog para Casal/Sanchez. U paklenoj atmosferi, Becker i Stich su shvatili da mogu pobijediti samo ako ostave ego po strani. "Obojica smo shvatili da trebamo jedan drugoga da osvojimo medalju, i to se dogodilo", priznao je Becker. Počeli su komunicirati na terenu i igrati kao tim. Prošli su Španjolce, Argentince u polufinalu i na kraju Južnoafrikance u finalu, osvojivši zlatnu medalju.

Trenutak zagrljaja na postolju bio je nadrealan. Samo nekoliko sati kasnije, dok je Becker organizirao proslavu s ostatkom njemačkog tima, Stich je već bio na prvom letu za Njemačku. Nije ostao proslaviti.

Nakon osvajanja medalje, nisu zajedno proslavili Foto: Profimedia | Foto: Profimedia

Ni nakon karijere nisu su se družili, a Becker je godinama kasnije izrazio žaljenje.

- Nadam se da ćemo jednog dana biti dovoljno zreli da sjednemo, popijemo bocu crnog vina i samo razgovaramo o tome. Ja sam osvojio zlato zbog njega, a on zbog mene - rekao je.

Becker je jednom prilikom novinaru Guardiana otkrio kako mu je, dok je boravio u zatvoru zbog utaje, Stich poslao pismo na tri stranice. Iako nije govorio o sadržaju, rekao je kako je to za njega bilo vrlo emotivno.