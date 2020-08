'Niti jedan igrač nije važniji od ekipe. Svi vjeruju u ideju kluba'

<p>Nogometaši <strong>Leipziga </strong>plasirali su se u polufinale Lige prvaka, a bivši <strong>Dinamov </strong>nogometaš <strong>Dani Olmo</strong> zabio je vodeći gol u pobjedi Leipziga 2-1 protiv Atlética. Atlético je izjednačio u 71. minuti, a strijelac je bio Joao Felix iz penala. Odlučujući pogodak zabio je džoker s klupe, 21-godišnji američki veznjak Tyler Adams (88). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Olmo pjeva Halida</strong></p><p>- Nakon vodećeg gola Atléticu smo dopustili da se slobodnije kreće, ali uspjeli smo zabiti drugi gol kojim je sve definitivno riješeno. Čitavo vrijeme smo igrali onako kako inače igramo, kako znamo igrati, i zasluženo smo pobijedili - izjavio je Olmo za televiziju Movistar.</p><p>- Bila je to teška utakmica, upravo onakva kakvu smo i očekivali. Svi smo morali dati sto posto. Ključno je to što svi zajedno idemo u istom pravcu, što niti jedan igrač u našoj momčadi nije važniji od ostalih. Svi igrači vjeruju u ideju ovog kluba - dodao je Olmo.</p><p> Leipzig će u polufinalu 18. kolovoza igrati protiv Paris Saint-Germaina, koji je eliminirao talijansku Atalantu s 2-1. U preostala dva četvrtfinalna susreta sastaju se Barcelona - Bayern (petak, 21 sat), te Lyon - Manchester City (subota, 21 sat).</p><p> - Sada se moramo odmoriti i misliti na PSG, jer će utakmica protiv njega biti jednako teška, ako ne i teža - zaključio je Olmo.</p><p>Podsjetimo, Olmo je zabio prvi gol u pobjedi Leipziga. Odlično je ispratio akciju po desnoj strani i ubačaj Marcela <strong>Sabitzera </strong>(26) koji je prema svima trebao završiti na drugoj stativi, no on se odlučio zavrnuti na peterac gdje je utrčao Olmo i odličnim trzajem glavom pogodio desnu stranu Atleticovog gola. Nije tu ništa mogao odlični slovenski golman Jan Oblak! </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zeC-wxGyMYw" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>Olmo je napustio Dinamo za 19 milijuna eura plus bonuse ovog siječnja, a u dresu Leipziga je od tada nastupio 13 puta te zabio četiri gola uz jednu asistenciju. Ovo je njegov peti gol u dresu njemačkog kluba.</p>