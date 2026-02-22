Obavijesti

PRIJE RIJEKE

Nitko iz Hajduka nije dao izjavu za MAXSport uoči utakmice...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Stjepan Radeljić dao je kratku izjavu prije derbija, ali iz Hajduka nitko. Komentator MAXSporta rekao je kako "nitko iz Hajduka nije raspoložen za izjave".

Admiral

Prije velikog Jadranskog derbija na Poljudu, Hajduk je odbio dati izjave za MAXSport. Stoper Rijeke, Stjepan Radeljić, najavio je susret, a iz Hajduka "nitko nije bio raspoložen za izjave", rekao je komentator utakmice. Davanje izjava prije susreta nije propisano ugovorom te igrači nisu obvezni to učiniti. Samo su treneri obvezni dati izjave na kraju utakmice.

Zagrijavanje uoči početka utakmice 23. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Rijeke | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hajduk je prije nekoliko dana poslao priopćenje u kojem optužuje Hrvatski telekom, u čijem je vlasništvu MAXSport televizija i t-portal, za neprimjereno kritiziranje Hajduka.

 "Tretman Hrvatskog telekoma prema Hajduku i njegovim navijačima u posljednje vrijeme sve je, samo ne partnerski. U sportskom medijskom prostoru nema mjesta rasizmu, diskriminaciji i neprimjerenom izražavanju osobnih stavova. Sve navedeno već mjesecima uredništvo T-portala ne samo da tolerira, već i dodatno potiče kreiranjem krajnje senzacionalističkih clickbait uradaka.

Hrvatski telekom, kao i medijski kanali u njihovom vlasništvu moraju imati puno veću odgovornost i puno više poštovanja prema klubu koji okuplja više od 120 tisuća članova, broji na stotine tisuće navijača i simpatizera diljem svijeta. Navijači Hajduka u značajnoj mjeri podižu gledanost lige pa tako i programskog sadržaja koji se često bazira na omalovažavanju i vrijeđanju navijača, igrača i cijelog Kluba.

Partnerski odnos i povjerenje se grade kroz djela, a ne bježanjem od odgovornosti i otužnim isprikama. Hajduk će stati u obranu Kluba i navijača koji nikako ne zaslužuju ovakav tretman i uskoro će poduzeti konkretne korake", stoji u objavi Hajduka.

