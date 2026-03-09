Obavijesti

Foto: Sasa Pahic Szabo / kolektiff
Nitko nije imao toliko kredita poput Obrvana! I nitko nakon medalje nije potonuo kao mi

Piše Davor Kovačević,

FRANCUSKA - HRVATSKA 34-14 U pet godina od velike medalje, u našem slučaju europske bronce, nijedna reprezentacija nije u tako kratkom roku igrački i rezultatski toliko nazadovala i to je činjenica

Kad je dobro, hvalimo, kad nije, kažemo da nije dobro. To je dio posao, pa tko ga prihvati. Svi volimo kad je dobro ili bolje, ali ovo što smo u dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo vidjeli od hrvatske ženske rukometne reprezentacije protiv Francuske prešlo je granicu dobrog ukusa. I to treba jasno staviti na papir jer dovoljno se stvari dosad guralo pod tepih u ženskom rukometu. Ako isti ikoga više zanima u HRS-u.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
VIDEO Ludnica na Maksimiru! Navijači su dočekali dinamovce
Na gostovanje u Split doputovalo je oko 1800 navijača zagrebačkog kluba, a oni koji su ostali u Zagrebu dočekali su plave junake u kasnim nedjeljnim satima

