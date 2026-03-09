Nitko nije imao toliko kredita poput Obrvana! I nitko nakon medalje nije potonuo kao mi
FRANCUSKA - HRVATSKA 34-14 U pet godina od velike medalje, u našem slučaju europske bronce, nijedna reprezentacija nije u tako kratkom roku igrački i rezultatski toliko nazadovala i to je činjenica
Kad je dobro, hvalimo, kad nije, kažemo da nije dobro. To je dio posao, pa tko ga prihvati. Svi volimo kad je dobro ili bolje, ali ovo što smo u dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo vidjeli od hrvatske ženske rukometne reprezentacije protiv Francuske prešlo je granicu dobrog ukusa. I to treba jasno staviti na papir jer dovoljno se stvari dosad guralo pod tepih u ženskom rukometu. Ako isti ikoga više zanima u HRS-u.