POLUFINALE KUPA (16.30 SATI)

Nitko se ne poznaje tako dobro kao Rijeka i Slaven. Prvaku je zadnja prilika za spas sezone

Piše Zdravko Barišić,
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Rijeka je prošle sezone protiv Slaven Belupa proslavila naslov prvaka i Rabuzinovo sunce, a sada spašava sezonu u polufinalu Kupa. Utakmica počinje na Rujevici od 16.30 sati

Teško da se itko od hrvatskih klubova poznaje bolje od Rijeke i Slaven Belupa. Subotnji dvoboj u 28. kolu HNL-a, u kojem je hrvatski prvak slavio 2-0, bio je samo uvertira za današnje polufinale Kupa (16.30 sati, MAXSport 1; YouTube), koje će biti čak 11. međusobna utakmica između ova dva kluba u posljednjih godinu i pol dana.

Gorica-Rijeka 4-0
Gorica-Rijeka 4-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Utakmice protiv "farmaceuta" uvijek su posebne za navijače Rijeke jer evociraju uspomene na proteklu sezonu, kad su u samo nekoliko dana protiv istog protivnika proslavili naslov prvaka pa potom i Rabuzinovo sunce.

No sad je realnost malo drukčija. S obzirom na tek treće mjesto u prvenstvu i čak 25 bodova zaostatka za prvoplasiranim Dinamom, Kup se ovaj put nameće kao imperativ i prilika za spas sezone. Ujedno i spas posla Victoru Sanchezu, koji je visio kao luster nakon poraza od Istre i Gorice, no situacija se stabilizirala nakon pobjede u Koprivnici.

Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka
Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Očekujem da odigraju na kartu iznenađenja i postave drukčiju taktiku. Napravili smo plan i igrači su spremni na sve opcije. Želimo u finale, za mene nema ništa važnije od trofeja - izjavio je Sanchez uoči današnjeg dvoboja.

Teo Barišić vraća se u kadar nakon ozljede, nema Mile Škorića i Samuelea Vignata, ali najviše sve u klubu raduje sjajna forma Tonija Fruka (25), koji nije imao problema s jet lagom nakon svog prvog putovanja u SAD.

Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a
Slaven Belupo i Rijeka sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Odigrao je tek devet minuta protiv Brazila, ali dovoljno da asistira, a to kao da ga je nadahnulo da u subotu predstavi nove čarolije iz svog bogatog repertoara. Dvaput je zabio Slavenu i osigurao Sanchezu malo mirnije snove uoči novog sraza.

- Slaven će se sigurno drukčije postaviti, ali mi smo gladni prolaska - kazao je Fruk.

Ove sezone zabio je 17 golova, a kad je najbolji igrač HNL-a inspiriran i u ovakvoj formi, Rijeka se nikog ne boji...

HNL 2025/26. Raspored i tablica
SVE NA JEDNOM MJESTU

HNL 2025/26. Raspored i tablica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina
VIDEO: LUDA UTAKMICA VELIKANA

Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina

REAL MADRID - BAYERN 1-2, SPORTING - ARSENAL 0-1 Upamecano je promašio prazan gol, goste je darivao i Thiago, a Diaz i Kane zabijali su Španjolcima. Nadu je bijelima vratio Mbappe

