Nitko se ne poznaje tako dobro kao Rijeka i Slaven. Prvaku je zadnja prilika za spas sezone

Teško da se itko od hrvatskih klubova poznaje bolje od Rijeke i Slaven Belupa. Subotnji dvoboj u 28. kolu HNL-a, u kojem je hrvatski prvak slavio 2-0, bio je samo uvertira za današnje polufinale Kupa (16.30 sati, MAXSport 1; YouTube), koje će biti čak 11. međusobna utakmica između ova dva kluba u posljednjih godinu i pol dana.

Utakmice protiv "farmaceuta" uvijek su posebne za navijače Rijeke jer evociraju uspomene na proteklu sezonu, kad su u samo nekoliko dana protiv istog protivnika proslavili naslov prvaka pa potom i Rabuzinovo sunce.

No sad je realnost malo drukčija. S obzirom na tek treće mjesto u prvenstvu i čak 25 bodova zaostatka za prvoplasiranim Dinamom, Kup se ovaj put nameće kao imperativ i prilika za spas sezone. Ujedno i spas posla Victoru Sanchezu, koji je visio kao luster nakon poraza od Istre i Gorice, no situacija se stabilizirala nakon pobjede u Koprivnici.

- Očekujem da odigraju na kartu iznenađenja i postave drukčiju taktiku. Napravili smo plan i igrači su spremni na sve opcije. Želimo u finale, za mene nema ništa važnije od trofeja - izjavio je Sanchez uoči današnjeg dvoboja.

Teo Barišić vraća se u kadar nakon ozljede, nema Mile Škorića i Samuelea Vignata, ali najviše sve u klubu raduje sjajna forma Tonija Fruka (25), koji nije imao problema s jet lagom nakon svog prvog putovanja u SAD.

Odigrao je tek devet minuta protiv Brazila, ali dovoljno da asistira, a to kao da ga je nadahnulo da u subotu predstavi nove čarolije iz svog bogatog repertoara. Dvaput je zabio Slavenu i osigurao Sanchezu malo mirnije snove uoči novog sraza.

- Slaven će se sigurno drukčije postaviti, ali mi smo gladni prolaska - kazao je Fruk.

Ove sezone zabio je 17 golova, a kad je najbolji igrač HNL-a inspiriran i u ovakvoj formi, Rijeka se nikog ne boji...