Nitko u Europi nije favorit kao Dinamo, u Flori je Poom, čiji je otac u Zagrebu dobio 7 komada!

Koeficijent na Dinamo je 1,10, to je zicer dana u Europskoj ligi. Markus Poom je veznjak Flore, a njegova otac Mart je 1995. godine na golu Estonije teško izgubio u Maksimiru. Neka se tradicija u obitelji nastavi

<p>Svi danas igraju nogomet, rečenica je to koja se ponavlja godinama. OK, svi igraju nogomet, ali isto tako je jasno kako je Dinamo dobio pravi jackpot u ždrijebu play offa <strong>Europske lige</strong>. Hajduk se lani izblamirao protiv Gzire, a Dinamo nema pravo na takvu blamažu protiv Flore. Uvjereni smo kako će hrvatski prvak bez većih problema ući u skupinu Europske lige. Uostalom, <strong>Dinamo </strong>je u cijeloj Europi danas najveći favorit. </p><p>U Europskoj ligi igra se ukupno 21 utakmica danas, a koeficijent na Dinamo je 1,10. To bi morao biti zicer dana.<br/> <strong>Zoran Mamić</strong> jučer je proslavio 49. rođendan, jasno da mu je najveća želja uoči njega bila što lakši prolazak Flore.</p><p>Estonci su u Zagrebu i bez najboljeg igrača Rauna Sappiena, koji je na Malti prošloga tjedna dobio crveni karton. Imao je trener Dinama još neke dvojbe oko sastavi uoči utakmice. Zaigrati u vezi s Jakićem ili Gojakom ili pak s obojicom, a onda bi Majer na krilo, a Kastrati bi preselio na klupu. Flora je momčad bez stranaca, sve su Estonci, a na klupi im je Jürgen Henn, koji ima samo 33 godine. S Estoncima naš nogomet ima puno veze. Protiv Estonije je Hrvatska odigrala, prvu povijesnu, natjecateljsku utakmicu u povijesti. Bilo je to 1994. godine u Tallinnu.</p><p>Riječ je o bila o kvalifikacijama za <strong>Euro </strong>1996. godine. <strong>Davor Šuke</strong>r je zabio dva gola, a na klupi je bio <strong>Ćiro Blažević.</strong></p><p>- Morao sam prije te utakmice igrače uvjeriti da igramo protiv <strong>Brazila,</strong> a ne protiv Estonije. Tako nešto danas mora napraviti i Zoran. Ne smije biti opuštanja. Ne smije ih se podcijeniti - upozorio je legendarni Ćiro Blažević.<br/> Za Estoniju je i te 1994. godine i godinu dana kasnije u Maksimiru u pobjedi Hrvatske 7-1 branio Mart Poom. Sad će na istom stadionu protiv Dinama zaigrati njegov sin, 21-godišnji veznjak, Markus Poom.<br/> A ništa, tata je dobio porciju, prije 25 godina, red bi bio da porciju onda u Maksimiru dobije i sin. Ne valja kad se tradicija gubi. </p><p>Utakmica počinje u 19 sati, prijenos je na Arena Sport 1. Dinamo bi mogao zaigrati u ovom sastavu: Livaković, Stojanović, Theophile-Catherine, Gvardiol, Leovac, Jakić, Kastrati, Ademi, Majer, Oršić, Petković.</p>