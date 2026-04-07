Nizozemac o Perišiću: Jedan je od najvećih igrača PSV-a ikad!

PSV iz Eindhovena osigurao je novi naslov prvaka u nizozemskoj Eredivisie, a Ivan Perišić (37) jedan je od ključnih igrača momčadi. Adut "vatrenih" zabio je osam golova i dodao 14 asistencija ove sezone, a pohvalila ga je nizozemska legenda Berry van Aerle.

- PSV ima puno mladih igrača i za njih je strašno važno da kraj sebe imaju nekoga kao što je Perišić. Kad ga vidite kako igra, kako se ponaša i kakav stav ima, to je nevjerojatna stvar za nizozemski nogomet - rekao je legendarni igrač PSV-a i dodao:

- On je inspiracija tim klincima. On je potpuni profesionalac i to pokazuje svakim svojim potezom. Vidi se koliko je važan i na terenu i u svlačionici. On je taj koji razgovara sa sucima, utjecajan je i veliki je primjer. Za mene je on jedan od najvećih igrača u povijesti PSV-a.

Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Van Aerle je za PSV igrao od 1981. do 1994., a za nizozemskog giganta je skupio 363 nastupa i osvojio šest naslova prvaka, tri naslova u Kupu te jednom Kup prvaka, što je današnja Liga prvaka.