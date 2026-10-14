Obavijesti

Sport

Komentari 6
PROMAŠIO PENAL

Nizozemci oštri prema Perišiću: 'Pehist, skupo je koštao PSV!'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Nizozemci oštri prema Perišiću: 'Pehist, skupo je koštao PSV!'
Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski reprezentativac kod 0-0 promašio je udarac s bijele točke, a Leipzig je kasnije pobijedio s minimalnih 1-0

Admiral

Ivan Perišić (37) promašio je penal u 19. minuti utakmice Leipziga i PSV-a u Ligi prvaka (1-0). Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan nizozemskog sastava pucao je poluvisoko po sredini, nogom mu je udarac pročitao domaći golman Maarten Vandevoort.

Penal je glavni sudac Nicholas Walsh iz Škotske dosudio tek nakon poziva kolege Andrewa Dallasa iz VAR sobe. Ridle Baku igrao je rukom okrenut leđima u duelu s Rubenom van Bommelom nakon centaršuta s desne strane. Brajan Gruda u drugom je poluvremenu donio pobjedu Leipzigu udarcem koji je na putu prema golu blago promijenio smjer nakon što je pogodio baš Perišića. 

SPEKTAKL U LIGI PRVAKA VIDEO Ivan Leko priredio senzaciju na Meazzi! S četiri gola u mreži srušio je Inter
VIDEO Ivan Leko priredio senzaciju na Meazzi! S četiri gola u mreži srušio je Inter

Nizozemski mediji nisu baš mazili Perišića nakon utakmice. VoetbalPrimeur bio je najkritičniji prema 37-godišnjem hrvatskom reprezentativcu. Dao mu je ocjenu 5 i zaključio da nije bila Perišićeva večer. Kao ključne trenutke njegova nastupa izdvojio je promašeni jedanaesterac i činjenicu da je Grudin pobjednički udarac promijenio smjer preko njegovih leđa.

Voetbal International bio je nešto blaži. Perišić je od tog medija dobio ocjenu 6. Također se ističe promašaj s bijele točke kao jedna od ključnih situacija utakmice, ali hrvatski reprezentativac nije bio među najlošije ocijenjenim igračima PSV-a. Pojedini portali Perišića nazivaju pehistom večeri i navode da je skupo koštao PSV. Citira se i izjava PSV-ova trenera Petera Bosza, koji nakon utakmice nije krivnju svalio na Perišića, ali je istaknuo da je upravo kazneni udarac bio najveća prilika njegove momčadi.

UEFA Champions League - RB Leipzig v PSV Eindhoven
Foto: Lisi Niesner

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju. Nedavno je konačno završio sudski proces, a Wandini su financijski zahtjevi odbijeni
Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija
FOTO: INTERVENCIJA NA RIVI

Šokantne scene u centru Splita: Ajaxovi huligani s blokovima i oružjem na kavi, upala policija

Drama na Rivi! Policija privela skupinu Ajaxovih huligana s hladnim oružjem i kamenjem, a Split je uoči duela s Hajdukom pod pojačanim nadzorom
VIDEO Ivan Leko priredio senzaciju na Meazzi! S četiri gola u mreži srušio je Inter
SPEKTAKL U LIGI PRVAKA

VIDEO Ivan Leko priredio senzaciju na Meazzi! S četiri gola u mreži srušio je Inter

Spektakularna večer Lige prvaka je iza nas. Ivan Perišić promašio je penal u porazu PSV-a, Viking je ispustio 2-0 protiv Bayerna pa na kraju osvojio bod u nadoknadi, a Lekin Club Brugge srušio je Inter

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026