Nizozemci oštri prema Perišiću: 'Pehist, skupo je koštao PSV!'

Ivan Perišić (37) promašio je penal u 19. minuti utakmice Leipziga i PSV-a u Ligi prvaka (1-0). Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan nizozemskog sastava pucao je poluvisoko po sredini, nogom mu je udarac pročitao domaći golman Maarten Vandevoort.

Penal je glavni sudac Nicholas Walsh iz Škotske dosudio tek nakon poziva kolege Andrewa Dallasa iz VAR sobe. Ridle Baku igrao je rukom okrenut leđima u duelu s Rubenom van Bommelom nakon centaršuta s desne strane. Brajan Gruda u drugom je poluvremenu donio pobjedu Leipzigu udarcem koji je na putu prema golu blago promijenio smjer nakon što je pogodio baš Perišića.

Nizozemski mediji nisu baš mazili Perišića nakon utakmice. VoetbalPrimeur bio je najkritičniji prema 37-godišnjem hrvatskom reprezentativcu. Dao mu je ocjenu 5 i zaključio da nije bila Perišićeva večer. Kao ključne trenutke njegova nastupa izdvojio je promašeni jedanaesterac i činjenicu da je Grudin pobjednički udarac promijenio smjer preko njegovih leđa.

Voetbal International bio je nešto blaži. Perišić je od tog medija dobio ocjenu 6. Također se ističe promašaj s bijele točke kao jedna od ključnih situacija utakmice, ali hrvatski reprezentativac nije bio među najlošije ocijenjenim igračima PSV-a. Pojedini portali Perišića nazivaju pehistom večeri i navode da je skupo koštao PSV. Citira se i izjava PSV-ova trenera Petera Bosza, koji nakon utakmice nije krivnju svalio na Perišića, ali je istaknuo da je upravo kazneni udarac bio najveća prilika njegove momčadi.