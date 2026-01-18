Nizozemci su nam postali crna mačka: 'Bilo je teško zaspati...'

Nakon tijesne pobjede protiv Gruzije (32-29) u Malmou, hrvatske rukometaše u ponedjeljak je čeka Nizozemska i ključni susret za prolazak među 12 najboljih sastava Starog kontinenta. Hrvatska je s nizozemskom reprezentacijom igrala sedam puta do sada. Prve četiri glatko smo dobili, ali u tri posljednje imamo dva remija i poraz.

- Bilo je teško zaspati, uvijek je prva utakmica bila muka, ali bitno je da smo dobili bez ozljeda. Da smo dobili i 15 razlike opet bi bilo isto, jer utakmica s Nizozemcima jest odlučujuća. Najbitnije je da im u napadu olako ne dajemo lopte u ruke jer su stvarno brzi, moramo biti strpljivi. Igrali smo i protiv jačih, možda će im naša obrana 5-1 činiti probleme - kazao je pomoćni trener Denis Špoljarić.

Nizozemci su se dobro držali i protiv domaćina sve dok im krajem prvog dijela nije isključen najbolji igrača Luc Steins, pa su nakraju izgubili od Švedske (36-31). Hrvatska nema pravo na pogrešku jer pobjeda je sigurno vodi u drugi krug, poraz ostavlja u neugodnoj situaciji da mora dobiti domaćina Švedsku u zadnjoj utakmici.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Nizozemska je četvrti put na europskom prvenstvu, prije šest godina bili su 17., pa zatim 10. 2022. godine, a na prošlom prvenstvu osvojili su 12. mjesto. Izbornik te zemlje od kolovoza 2022. godine je proslavljeni Šveđanin Staffan Olsson.

- Nizozemska igra vrlo brzi rukomet, imaju dobre šutere i moramo biti puno agresivniji u obrani. U napadu moramo biti disiplinirani i pametni, ne davati im olako loptu jer su stvarno brzi i kaznit će svaku našu grešku - kazao je kapetan Ivan Martinović.

Utakmica u Malmou u ponedjeljak počinje u 18 sati.