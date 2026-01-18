Obavijesti

Sport

Komentari 0
ODLUKA ZA DRUGI KRUG

Nizozemci su nam postali crna mačka: 'Bilo je teško zaspati...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nizozemci su nam postali crna mačka: 'Bilo je teško zaspati...'
Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski rukometaši pred ključnim okršajem s Nizozemskom! Nakon napete pobjede protiv Gruzije, Hrvatska mora pobijediti kako bi osigurala mjesto među 12 najboljih na prvenstvu

Admiral

Nakon tijesne pobjede protiv Gruzije (32-29) u Malmou, hrvatske rukometaše u ponedjeljak je čeka Nizozemska i ključni susret za prolazak među 12 najboljih sastava Starog kontinenta.  Hrvatska je s nizozemskom reprezentacijom igrala sedam puta do sada. Prve četiri glatko smo dobili, ali u tri posljednje imamo dva remija i poraz.

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

- Bilo je teško zaspati, uvijek je prva utakmica bila muka, ali bitno je da smo dobili bez ozljeda. Da smo dobili i 15 razlike opet bi bilo isto, jer utakmica s Nizozemcima jest odlučujuća. Najbitnije je da im u napadu olako ne dajemo lopte u ruke jer su stvarno brzi, moramo biti strpljivi. Igrali smo i protiv jačih, možda će im naša obrana 5-1 činiti probleme - kazao je pomoćni trener Denis Špoljarić.    

Nizozemci su se dobro držali i protiv domaćina sve dok im krajem prvog dijela nije isključen najbolji igrača Luc Steins, pa su nakraju izgubili od Švedske (36-31). Hrvatska nema pravo na pogrešku jer pobjeda je sigurno vodi u drugi krug, poraz ostavlja u neugodnoj situaciji da mora dobiti domaćina Švedsku u zadnjoj utakmici.

Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Nizozemska je četvrti put na europskom prvenstvu, prije šest godina bili su 17., pa zatim 10. 2022. godine, a na prošlom prvenstvu osvojili su 12. mjesto. Izbornik te zemlje od kolovoza 2022. godine je proslavljeni Šveđanin Staffan Olsson

- Nizozemska igra vrlo brzi rukomet, imaju dobre šutere i moramo biti puno agresivniji u obrani. U napadu moramo biti disiplinirani i pametni, ne davati im olako loptu  jer su stvarno brzi i kaznit će svaku našu grešku - kazao je kapetan Ivan Martinović

Utakmica u Malmou u ponedjeljak počinje u 18 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Belinho velika želja nekoliko velikana, Šivalec potpisao novi ugovor s Belupom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!
DRAMA NA OTVARANJU EP-A

Hrvatska - Gruzija 32-29: Slavlje rukometaša u neviđenoj drami!

U prvom poluvremenu lovili smo šest golova zaostatka, a onda drama u drugom djelu. Najbolji strijelci su Mario Šoštarić i Luka Cindrić
Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?
KOMPLETNA SATNICA

Poznat raspored drugog kruga Europskog prvenstva u vaterpolu. Kad igra Hrvatska?

Spektakularni vaterpolski EP 2026. stiže u Srbiju! Kombank Arena bit će domaćin od 10. do 25. siječnja. Ne propustite uzbuđenje, HTV prenosi sve utakmice "barakuda"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026