Nizozemska legenda nahvalila Ivanušeca: Ako je on prvi izbor Hrvatske, to vam sve govori...

Oduševio je u debitantskom nastupu u novom klubu, potom odigrao dvije sjajne utakmice u dresu 'vatrenih', a onda se vratio u Nizozemsku i odmah zabio prvijenac. Naravno, radi se o Luki Ivanušecu (24), sad već bivšem dinamovcu, koji briljira iz utakmice u utakmicu, neovisno o dresu koji nosi.

Prve dvije utakmice, gol i asistencija. Ma, bolje ne može! Nakon što je odigrao čitavu utakmicu protiv Utrechta i namjestio gol za vodstvo (za 2-1), Ivanušec je u drugom nastupu, protiv Hereenvena, zabio i prvi gol za Feyenoord (za 1-0) te svojoj momčadi širom otvorio vrata ka novoj uvjerljivoj pobjedi (6-1). Iz igre je izašao u 71. uz zaslužene ovacije, a proglašen je i najboljim igračem susreta.

Puna usta hvale za Ivanušeca imaju baš svi, od čelnika i navijača kluba do legendarnog Roya Makaaya, bivšeg igrača Feyenoorda i Bayerna te osvajača španjolskog prvenstva s Deportivom.

- Jako je dobar igrač (op.a., Luka Ivanušec). Zasluženo je dobio nagradu za igrača utakmice protiv Heerenveena. Zastrašujuća je činjenica što se on tek privikava, još nije u potpunosti upoznat s Feyenoordovim stilom i načinom igranja - kazao je Makaay i dodao:

- Kada usvoji i to, bit će još i bolji. Jednostavno je sjajan, lijepo ga je gledati, a zna i zabiti. S razlogom igra za Hrvatsku, oni su jedna od najboljih europskih momčadi. Ako je on njihov prvi izbor, onda vam to sve govori o njegovoj kvaliteti. Klub će imati puno zabave i uspjeha s njim.

'Vatreni' sljedeći ispit s Feyenoordom ima u 1. kolu grupne faze Lige prvaka protiv Celtica (utorak, 21). Sudeći prema viđenome, Ivanušec je siguran prvotimac u tom susretu.