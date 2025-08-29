Njemačka deklasirala Šveđane, Turci lagano pobijedili Češku...

Muška košarkaška reprezentacija Njemačke svladala je Švedsku sa 105-83 u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva, koja je u petak odigrana u finskom gradu Tampereu.

Foto: Lehtikuva

Za aktualne svjetske prvake to je druga uvjerljiva pobjeda na ovom Eurobasketu, do koje su ih predvodili Dennis Schroeder s 23 koša i sedam asistencija te Franz Wagner s 21 poenom. Kod Šveđana je najbolji bio Melwin Pantzar s 18 koševa, dok je Mattias Markusson ubacio 13 poena.

Turski košarkaši ostvarili su i drugu pobjedu na ovogodišnjem Eurpskom prvenstvu, a u dvoboju 2. kola skupine A su u petak u Rigi nadigrali reprezentaciju Češke s 92-78.Česi su u prvoj četvrtini imali osam koševa prednosti, ali su Turci sredinom druge četvrtine došli do vodstva koje do kraja utakmice nisu ispuštali i većinom se održavali na dvoznamenkastom razmaku od suparnika.

Foto: Ints Kalnins

Alperen Sengun je uvjerljivo bio najbolji igrač utakmice s 23 koša, 12 skokova i devet asistencija. Cedi Osman je ubacio 21 poen, a Ercan Osmani je dodao 16 koševa. Martin Peterka je s 23 koša bio jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom. Turci su s dvije pobjede na vrhu ljestvice, a Česi su prva momčad s dva poraza.