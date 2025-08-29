Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROBASKET

Njemačka deklasirala Šveđane, Turci lagano pobijedili Češku...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Njemačka deklasirala Šveđane, Turci lagano pobijedili Češku...
Foto: Ints Kalnins

Njemačku su do pobjede predvodili Dennis Schroeder i Franz Wagner, a Švedsku su pobijedili s 22 razlike. U skupini A za Tursku je briljirao Alperen Sengun kojem je jedna asistencija nedostajala za "triple-double"

Muška košarkaška reprezentacija Njemačke svladala je Švedsku sa 105-83 u 2. kolu skupine B Europskog prvenstva, koja je u petak odigrana u finskom gradu Tampereu.

FIBA EuroBasket 2025 - Group B - Germany v Sweden
Foto: Lehtikuva

Za aktualne svjetske prvake to je druga uvjerljiva pobjeda na ovom Eurobasketu, do koje su ih predvodili Dennis Schroeder s 23 koša i sedam asistencija te Franz Wagner s 21 poenom. Kod Šveđana je najbolji bio Melwin Pantzar s 18 koševa, dok je Mattias Markusson ubacio 13 poena.

Turski košarkaši ostvarili su i drugu pobjedu na ovogodišnjem Eurpskom prvenstvu, a u dvoboju 2. kola skupine A su u petak u Rigi nadigrali reprezentaciju Češke s 92-78.Česi su u prvoj četvrtini imali osam koševa prednosti, ali su Turci sredinom druge četvrtine došli do vodstva koje do kraja utakmice nisu ispuštali i većinom se održavali na dvoznamenkastom razmaku od suparnika.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Turkey v Czech Republic
Foto: Ints Kalnins

Alperen Sengun je uvjerljivo bio najbolji igrač utakmice s 23 koša, 12 skokova i devet asistencija. Cedi Osman je ubacio 21 poen, a Ercan Osmani je dodao 16 koševa. Martin Peterka je s 23 koša bio jedini češki košarkaš s dvoznamenkastim učinkom. Turci su s dvije pobjede na vrhu ljestvice, a Česi su prva momčad s dva poraza.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Xavi Simons potpisao za Tottenham, Newcastle pronašao napadača

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'
OSTAVILA JE SPORT

FOTO Najseksi odbojkašicu su napadali zbog veličine grudi: 'Pitaju me jesu prave, ljute me'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!
ŠTO KAŽETE?

Dinamu jako težak ždrijeb u Europskoj ligi, Rijeka imala više sreće u Konferencijskoj!

"Modri" će na Maksimiru dočekati Real Betis, Celtu Vigo, Fenerbahče i FCSB, a u goste ide Lilleu, Maccabiju iz Tel Aviva, Midtjyllandu i Malmöu. Rijeka doma igra protiv Sparte Prag, Celja i AEK-a Larnace, a ide u goste Šahtaru, Lincolnu i Noahu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025