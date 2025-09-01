Njemačka demolirala Britance

Reprezentacija Njemačke ostvarila je najuvjerljiviju pobjedu na ovogodišnjem Eurobasketu svladavši u 4. kolu skupine B u finskom Tampereu reprezentaciju Velike Britanije sa 120-57.

Aktualni svjetski prvaci su imali 66% šuta iz igre (47/71), a pogodili su i 14 trica iz 27 pokušaja te potpuno uništili suparničku napadačku igru. Pritom je njemački izbornik Alex Mumbru uspio raspodijeliti minutažu što je najbolje iskoristio 24-godišnji Tristan Da Silva koji je s 25 koševa bio najbolji njemački strijelac na ovoj utakmici.

Foto: LEHTIKUVA/REUTERS

Dennis Schroeder je ubacio 19 poena uz pet asistencija, a Franz Wagner je trebao samo 18 minuta u igri za 18 koševa i 10 asistencija. Jedina dvojica Britanaca s dvoznamenkastim učinkom bili su Myles Hesson i Patrick Whealan, a obojica su postigli po 11 poena. Unatoč ovom porazu, Britanci još nisu izgubili sve izglede za plasman u osminu finala. No, za to bi u zadnjem kolu trebali pobijediti Crnu Goru s najmanje 33 koša razlike, uz uvjet da Litva svlada Švedsku.