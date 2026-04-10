Obavijesti

Sport

Komentari 0
BIT ĆE NAPETO DO KRAJA

Njemačka i Španjolska u velikoj borbi za dodatno mjesto u LP!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Engleska je osigurala dodatno mjesto u Ligi prvaka, a za drugu zemlju s petim klubom u elitnom klupskom natjecanju bore se Njemačka i Španjolska. La Liga ima još šest predstavnika u Europi, a Bundesliga tri

Prve četvrtfinalne utakmice Lige prvaka, Europske i Konferencijske lige su iza nas, što znači da je dobar trenutak za pogledati kako stoje zemlje po Uefinoj ljestvici koeficijenata. Englezi su neprikosnoveni na vrhu, ali velika borba odvija se za drugo mjesto koje garantira dodatno mjesto u Ligi prvaka. 

Englezi su na vrhu ove sezone u Europi sa 25.569 bodova, a druga je trenutačno Španjolska sa 20.906 bodova. Treća Njemačka ima 20.285 bodova. Premier liga će sigurno imati (najmanje) pet predstavnika u elitnom klupskom natjecanju iduće sezone, a za drugu ligu koja će ostvariti isto bore se La Liga i Bundesliga. 

U ovom su ciklusu Nijemci zaradili novih 0.857 bodova, što je najviše od europskih liga, dok su Englezi došli do novih 0.778 bodova. Španjolci su u ovom ciklusu osvojili 0.625 bodova i sada je razlika između drugog i trećeg mjesta manje od 0.7 bodova. 

Englezi su ostali na još pet predstavnika u Europi, Španjolci čak šest (od osam koji su započeli grupne faze), dok Nijemci imaju još tri predstavnika od sedam koliko ih je započelo europske kampanje. Ipak, u ovom su ciklusu sva tri pobijedila - Bayern je slavio protiv Reala (1-2), Freiburg protiv Celte Vigo (3-0), a Mainz protiv Strasbourga (2-0). 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026