Njemačka ikona kritizirala Igora Tudora: Spursima treba netko tko poznaje klub i osjeća ljude

Igor Tudor proživljava vjerojatno najteže dane svoje karijere. U četiri utakmice na klupi Tottenhama ima četiri poraza i glasine o njegovom otkazu sve više kruže Engleskom. Nije uspio probuditi momčad koja na trenutke izgleda zaista "anemično" i bezvoljno, a mnogi analitičari i komentatori krivca vide u Tudoru. Za ESPN o svemu je govorila ikona njemačkog nogometa, Jürgen Klinsmann, koji se na neki način ponudio Tottenhamu kao trener, ali i "u rukavicama" kritizirao Tudora.

Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

- Tko ne bi želio taj posao? To je Tottenham - rekao je Klinsmann pa govorio što treba imati budući trener Spursa:

- Koga god da izaberu, potreban im je netko tko se može emocionalno povezati sa svima, tko poznaje klub, tko ga osjeća, tko osjeća ljude. Da bi se izvukli iz ove situacije, moraju razviti borbeni duh, onaj pravi, prljavi i ružni, a to se može postići jedino emocijama. Dakle, ne treba vam taktički genij ili nešto slično, već netko tko će sve pokrenuti, pozitivno pristupiti utakmicama i uvjeriti sve da im prijeti ispadanje u Championship.

Klinsmann, koji je u Tottenhamu igrao sezoni 1994./95. i postigao 20 golova u 41 utakmici, je ovime poručio da Tudor nije pravi čovjek za Tottenham jer ga nije uspio prodrmati, a pred hrvatskim trenerom je novi težak zadatak. U nedjelju će Tottenham igrati protiv prvaka Engleske, Liverpoola, a zatim ga čeka uzvrat protiv Atletico Madrida gdje mora dostići tri gola zaostatka.