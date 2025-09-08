Obavijesti

ZAVRŠIO U BOLNICI

Njemačka ostala bez izbornika do kraja EuroBasketa. Vodit će ih stručnjak rođen u Beogradu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Heikki Saukkomaa

Šok za Njemačku! Izbornik Mumbru se povlači zbog bolesti, Ibrahimagić preuzima kormilo. Njemačka i dalje favorit za zlato unatoč izazovima

Španjolac Alex Mumbru, izbornik njemačke košarkaške reprezentacije, objavio je da aktivno neće obnašati svoju dužnost do kraja EuroBasketa koji se održava u latvijskoj Rigi. Već dio grupne faze prvenstva Mumbru je propustio zbog akutne infekcije, a jedno je vrijeme bio i hospitaliziran. Tada je, a i ubuduće će, njegovu dužnost obnašati pomoćnik na klupi Alan Ibrahimagić, stručnjak australskih i bosanskohercegovačkih korijena rođen u Beogradu, a odrastao u Zvorniku.

Mumbru se službeno na poziciju izbornika vratio za utakmicu osmine finala u kojoj je njegova Njemačka pobijedila Portugal sa 85-58. Sada Nijemcima slijedi četvrtfinalni dvoboj protiv Slovenije, koja je bila bolja od Italije, ali bez izbornika Mumbrua.

- Fizički nisam spreman obnašati dužnost izbornika i bolje je da u ovakvoj situaciji prepustim posao svom pomoćniku u kojeg imam potpuno povjerenje. I dalje ću biti na klupi, blizu momčadi i spreman pomoći koliko mogu u tom trenutku“, izjavio je Mumbru.

Nakon ispadanja Srbije i Francuske s Eurobasketa njemački košarkaši su postali izraziti favoriti za zlatnu medalju. Njemačka je pobijedila u svih šest dosadašnjih utakmica, a ogled protiv Slovenije na rasporedu je u srijedu. Pobjednik tog susreta u polufinalu igra protiv boljeg iz dvoboja Finske i Gruzije.

