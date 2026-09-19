Njemačka u Davis Cupu provela protiv Hrvatske: Matej Dodig pružio sjajan otpor Zverevu

Teniska reprezentacija Njemačke povela je 1-0 protiv Hrvatske u dvoboju kvalifikacija za završnicu Davis Cupa koji se održava u Halleu nakon što je drugi igrač svijeta i ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa i US Opena Alexander Zverev svladao Mateja Dodiga, 171. igrača svijeta, sa 6-4, 7-6 (3).

Dodig je pružio odličan otpor protiv velikog favorita Zvereva, tijekom čitavog dvoboja samo je jednom izgubio servis, ali na reternu je u najvećem broju slučajeva bio nemoćan protiv sjajnih početnih udaraca 29-godišnjeg Nijemca.

Jedini "break" u prvom setu, a pokazalo se i čitavom meču, dogodio se u trećoj igri kada je 21-godišnji Dodig s nekoliko pogrešaka pao u zaostatak 0-40. Prve dvije "break-lopte" je spasio da bi na treću nakon duže izmjene odigrao kratku loptu koju je Zverev stigao i potom poentirao. Pevu set-loptu Zverev je osigurao kod vodstva 5-3 na servis Dodiga, ali mladi Osječanin se uspio spasiti i dati si još jendu priliku vratiti "break" zaostatka, no nije bio uspješan.

Foto: Piroschka Van De Wouw

U prvom gemu drugog seta Dodig je nakon 40-15 bio suočen s "break-loptom", no onda je uspio spojiti tri poena i osvojiti gem. Oba igrača potom su čvrsto držala gemove na svom početnom servisu da bi se neposredno uoči početka "tie-breaka" Dodig potužio na ozljedu, ali nije mu se mogla pružiti pomoć. Takav ozlijeđen odučio se kratiti poene i ići vrlo rano u izmjeni na "winner". Takav pristup donio mu je početnu prednost od 31, ali zatim je Zverev osvojio šest poena u nizu za kraj dvoboja.

U drugom meču dana sastaju se Daniel Altmaier i prvi hrvatski reket Dino Prižmić. U subotu je na rasporedu ogled parova, hrvatske boje branit će Nikola Mektić i Mate Pavića, a s druge strane će stajati Kevin Krawietz i Tim Putz. Nakon toga trebali bi slijediti mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Završni turnir Davis Cupa na rasporedu je od 24. do 29. studenog u Bologni. Osim domaćina Italije, četvrtfinale je izborila i Južna Koreja. U ostalim susretima sastaju se Čile - Španjolska, Velika Britanija - Ekvador, Austrija - Belgija, Češka - SAD, te Kanada - Francuska.