Obavijesti

Sport

Komentari 0
BEZ IZNENAĐENJA

Njemačka u Davis Cupu provela protiv Hrvatske: Matej Dodig pružio sjajan otpor Zverevu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Njemačka u Davis Cupu provela protiv Hrvatske: Matej Dodig pružio sjajan otpor Zverevu
Foto: Piroschka Van De Wouw
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nakon što je Njemačka povela, u drugom meču dana sastaju se Daniel Altmaier i prvi hrvatski reket Dino Prižmić

Admiral

Teniska reprezentacija Njemačke povela je 1-0 protiv Hrvatske u dvoboju kvalifikacija za završnicu Davis Cupa koji se održava u Halleu nakon što je drugi igrač svijeta i ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa i US Opena Alexander Zverev svladao Mateja Dodiga, 171. igrača svijeta, sa 6-4, 7-6 (3).

Dodig je pružio odličan otpor protiv velikog favorita Zvereva, tijekom čitavog dvoboja samo je jednom izgubio servis, ali na reternu je u najvećem broju slučajeva bio nemoćan protiv sjajnih početnih udaraca 29-godišnjeg Nijemca.

Jedini "break" u prvom setu, a pokazalo se i čitavom meču, dogodio se u trećoj igri kada je 21-godišnji Dodig s nekoliko pogrešaka pao u zaostatak 0-40. Prve dvije "break-lopte" je spasio da bi na treću nakon duže izmjene odigrao kratku loptu koju je Zverev stigao i potom poentirao. Pevu set-loptu Zverev je osigurao kod vodstva 5-3 na servis Dodiga, ali mladi Osječanin se uspio spasiti i dati si još jendu priliku vratiti "break" zaostatka, no nije bio uspješan.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

U prvom gemu drugog seta Dodig je nakon 40-15 bio suočen s "break-loptom", no onda je uspio spojiti tri poena i osvojiti gem. Oba igrača potom su čvrsto držala gemove na svom početnom servisu da bi se neposredno uoči početka "tie-breaka" Dodig potužio na ozljedu, ali nije mu se mogla pružiti pomoć. Takav ozlijeđen odučio se kratiti poene i ići vrlo rano u izmjeni na "winner". Takav pristup donio mu je početnu prednost od 31, ali zatim je Zverev osvojio šest poena u nizu za kraj dvoboja. 

U drugom meču dana sastaju se Daniel Altmaier i prvi hrvatski reket Dino Prižmić. U subotu je na rasporedu ogled parova, hrvatske boje branit će Nikola Mektić i Mate Pavića, a s druge strane će stajati Kevin Krawietz i Tim Putz. Nakon toga trebali bi slijediti mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

Završni turnir Davis Cupa na rasporedu je od 24. do 29. studenog u Bologni. Osim domaćina Italije, četvrtfinale je izborila i Južna Koreja. U ostalim susretima sastaju se Čile - Španjolska, Velika Britanija - Ekvador, Austrija - Belgija, Češka - SAD, te Kanada - Francuska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Štimčeva neslavna preporuka, Malijac primio Majera za vrat...

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi
VJEČNA PODRŠKA

FOTO Doktorica iz Tuzle blista u Umagu, Parizu, ma gdje god se pojavi. Sve zbog teniske ljubavi

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (34) dogurao je ovog ljeta do finala ATP turnira u Umagu gdje ga je pobijedio Merida. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026