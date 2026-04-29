PODIJELJENO MIŠLJENJE

Njemački Bild: Stanišić je bio loš u obrani, ali dobar u napadu...

Piše Ivan Kužela,
Njemački Bild: Stanišić je bio loš u obrani, ali dobar u napadu...
PSG i Bayern priredili su pravu golijadu u Parizu. Parižani su slavili 5-4 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka, a 'vatreni' je pod kritikama zbog slabijeg obrambenog doprinosa, ali dobio je pohvale zbog napadačke igre

Nogometni spektakl odvio se večeras u Parizu. PSG je pobijedio Bayern 5-4 u najefikasnijoj utakmici polufinala u povijesti Lige prvaka. Za goste su zabili Kane, Olise, Diaz i Upamecano, a za domaće Neves te Kvaratskhelia i Dembele dva puta svaki. Hrvatski reprezentativac odigrao je cijeli susret za bavarskog diva.

POGLEDAJTE SAŽETKE:

Njmeački Bild nije nahvalio hrvatskog igrača, već suprotno. Novinari njemačkog dnevnog lista nisu zadovoljni s njegovima obrambenim reakcijama, ali nahvalili su njegov napadački doprinos.

- Izgledao je vrlo loše u dva navrata; kod izjednačujućeg gola Kvaratskhelie, a bio je i previše daleko za četvrti gol Gruzijca. Nesiguran je bio u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Sam Hrvat je komentirao susret i nastup svoje momčadi.

- Postoje ti mali trenuci u igri kada stvari krenu po tvojoj volji i onda možeš stvoriti drugačiju igru, ali može ići i po njihovoj volji i mogu se vratiti. Teška je bila utakmica, s usponima i padovima, ali treba pohvaliti PSG koji je odigrao sjajan susret. 

Svjestan je da Parižani imaju igrače svjetske klase, ali i da ništa nije riješeno uoči uzvrata.

- Danas su, ofenzivno gledano, bili sjajni u nekim trenucima. Kad su imali priliku, iskoristili su je, a to rade igrači svjetske klase. Za neutralnog navijača, to je bila sjajna utakmica. Za nas očito nije, ali način na koji smo se vratili nakon 5-2 nije bio lak, tako da smo nevjerojatno ponosni na nas. Nije to bila naša najbolja utakmica, ali ipak idemo kući znajući da je sve moguće u uzvratu.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Bila je to deveta utakmica 'vatrenog' za Bayern ove sezone u Ligi prvaka; pritom je zabio i asistirao za jedan gol. Sveukupno je odigrao 702 minute u prestižnom natjecanju.

Sveukupno je odigrao 39 utakmica ove sezone te zabio tri gola i podijelio sedam asistencija. Kompany često rotira svoja četiri beka i zbog širine kadra uvijek ima rezervne opcije. Bekovi u prvom planu su trenutačno ozlijeđeni Guerreiro, Davies, Laimer te Stanišić. Hrvat ima primarnu ulogu i često nastupa za prvaka Njemačke koji će na uzvrat s golom zaostatka.

Iduća utakmica je iduću srijedu od 21.00 sati. Susret će se igrati na Allianz Areni u srcu Bavarske.

Komentari 0
FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'
BIZARNO

FOTO Bio je najbolji na svijetu i imao je sve. Onda ga je slomila: 'Dosadio je, bio je presavršen'

Rečenica koju je izgovorila bivša Kakina žena postala je viralni fenomen. Javnost je bila podijeljena: jedni su osuđivali Caroline zbog nezahvalnog i nelogičnog razloga, dok su drugi spekulirali o dubljim problemima
FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'
'NA SVE SAM PRISTALA'

FOTO Djevojka koju je Yamal pozvao na rođendan: 'Tražili su plavuše sa specifičnim grudima'

Lamine Yamal je u raskošnom stilu proslavio 18. rođendan uz luksuznu zabavu s pažljivo odabranim djevojkama, što je izazvalo kontroverze i zabrinutost zbog njegovog načina života izvan terena
Dinamo - Real 1-2: 'Modri' u produžecima ispali u polufinalu prestižnog turnira u Engleskoj
VELIKI USPJEH

Dinamo - Real 1-2: 'Modri' u produžecima ispali u polufinalu prestižnog turnira u Engleskoj

DINAMO U21 - REAL MADRID U21 1-2 Jedini gol za "modre" zabio je iz penala Sven Šunta, dok su za "kraljeve" pogađali Aguado i Iglesias

