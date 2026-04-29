Njemački Bild: Stanišić je bio loš u obrani, ali dobar u napadu...

Nogometni spektakl odvio se večeras u Parizu. PSG je pobijedio Bayern 5-4 u najefikasnijoj utakmici polufinala u povijesti Lige prvaka. Za goste su zabili Kane, Olise, Diaz i Upamecano, a za domaće Neves te Kvaratskhelia i Dembele dva puta svaki. Hrvatski reprezentativac odigrao je cijeli susret za bavarskog diva.

Njmeački Bild nije nahvalio hrvatskog igrača, već suprotno. Novinari njemačkog dnevnog lista nisu zadovoljni s njegovima obrambenim reakcijama, ali nahvalili su njegov napadački doprinos.

- Izgledao je vrlo loše u dva navrata; kod izjednačujućeg gola Kvaratskhelie, a bio je i previše daleko za četvrti gol Gruzijca. Nesiguran je bio u obrani, ali s dva dobra napada u prvom poluvremenu.

Sam Hrvat je komentirao susret i nastup svoje momčadi.

- Postoje ti mali trenuci u igri kada stvari krenu po tvojoj volji i onda možeš stvoriti drugačiju igru, ali može ići i po njihovoj volji i mogu se vratiti. Teška je bila utakmica, s usponima i padovima, ali treba pohvaliti PSG koji je odigrao sjajan susret.

Svjestan je da Parižani imaju igrače svjetske klase, ali i da ništa nije riješeno uoči uzvrata.

- Danas su, ofenzivno gledano, bili sjajni u nekim trenucima. Kad su imali priliku, iskoristili su je, a to rade igrači svjetske klase. Za neutralnog navijača, to je bila sjajna utakmica. Za nas očito nije, ali način na koji smo se vratili nakon 5-2 nije bio lak, tako da smo nevjerojatno ponosni na nas. Nije to bila naša najbolja utakmica, ali ipak idemo kući znajući da je sve moguće u uzvratu.

Bila je to deveta utakmica 'vatrenog' za Bayern ove sezone u Ligi prvaka; pritom je zabio i asistirao za jedan gol. Sveukupno je odigrao 702 minute u prestižnom natjecanju.

Sveukupno je odigrao 39 utakmica ove sezone te zabio tri gola i podijelio sedam asistencija. Kompany često rotira svoja četiri beka i zbog širine kadra uvijek ima rezervne opcije. Bekovi u prvom planu su trenutačno ozlijeđeni Guerreiro, Davies, Laimer te Stanišić. Hrvat ima primarnu ulogu i često nastupa za prvaka Njemačke koji će na uzvrat s golom zaostatka.

Iduća utakmica je iduću srijedu od 21.00 sati. Susret će se igrati na Allianz Areni u srcu Bavarske.