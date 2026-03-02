Njemački insajder: Kramarić će nastaviti karijeru u Bundesligi

Andrej Kramarić (34) igra jednu od najboljih sezona u Hoffenheimu. U klubu iz Sinsheima nalazi se od 2016. godine, a najbolji je strijelac u povijesti kluba sa 154 pogotka u 351 nastupu. U trenutačnoj 2025./26. sezoni odigrao je 26 utakmica, zabio 11 i asistirao za šest golova. Popularni njemački insajder Florian Plettenberg piše kako će klub 'Krami' ponuditi novi ugovor koji će vrijediti do 2027. ili 2028. godine, a trenutačni mu istječe krajem sezone.

- U tijeku su konkretni pregovori između TSG Hoffenheima i Andreja Kramarića oko novog ugovora nakon 2026. godine. Klub je već poslao službenu pisanu ponudu, a 34-godišnja klupska legenda želi ostati. Točno trajanje novog ugovora još nije definirano, a razgovara se o tome hoće li vrijediti do 2027. ili 2028. godine', objavio je Plettenberg.

Hoffenheim je trenutačno treća momčad Bundeslige sa 46 bodova u 24 odigrana kola. Samo Bayern (63) i Borussia Dortmund (52) imaju više.

Kramarić je legenda bundesligaša i nedavno je prestigao Zvonimira Soldu te postao Hrvat s najviše nastupa u povijesti Bundeslige. U klubu je gotovo 10 godina, a u karijeri je igrao još za Leicester, Dinamo, Lokomotivu i Rijeku. Prema Transfermarktu vrijedi tri milijuna eura, a za Hrvatsku je odigrao 112 utakmica i zabio 36 golova.