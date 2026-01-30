Obavijesti

Sport

Komentari 2
WOLFF IZLUDIO NAŠE

Njemački junak: Branio sam u redu, nije to bilo ništa posebno

Piše Petar Božičević, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Njemački junak: Branio sam u redu, nije to bilo ništa posebno
3
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Njemačka je osvojila Europsko prvenstvo 2016., a Wolff je i tada bio ključan igrač momčadi. Iskusni golman ključna je figura Njemačke koja će ganjati europsko zlato u finalu u nedjelju

Admiral

Njemačka je pobijedila Hrvatsku u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva, a titulu igrača utakmice dobio je njemački golman Andreas Wolff koji je obranio 13 lopti. Ipak, ostao je skroman nakon utakmice. 

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva
Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Branio sam u redu. Nije to bila moja najbolja utakmica, ali svejedno sam pomogao momčadi. Jako sam sretan što smo u finalu - rekao je njemački junak u programu Viaplaya i dodao:

- Danska je najteža momčad protiv koje možeš igrati. Za mene su jedan od najboljih sastava u povijesti. Da sam morao staviti novac, stavio bih ga na Dansku. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Herning: Velika i atraktivna Fan zona puna je danskih navijača 02:37
Herning: Velika i atraktivna Fan zona puna je danskih navijača | Video: 24sata/pixsell

Izbornik Njemačke Alfred Gislason nakon utakmice otvoreno je pokazao zadovoljstvo i ponos nastupom svoje momčadi, a povijesni plasman u finale Europskog prvenstva doživio je kao potvrdu njihova rada. 

- Sigurno smo mogli pobijediti i s većom razlikom, ali, na kraju, jako sam ponosan.

Njemački izbornik nije se zaustavio samo na pohvalama napada, nego je poseban naglasak stavio na obrambenu igru, koju je ocijenio iznimnom. Posebno ga je oduševila situacija u kojoj je pivot Justus Fischer u jednom napadu zaustavio čak tri hrvatska pokušaja.

DVOJBENA SITUACIJA VIDEO Šoštarić dobio po glavi, a suci na VAR-u ništa nisu vidjeli! Naša klupa poludjela na odluku
VIDEO Šoštarić dobio po glavi, a suci na VAR-u ništa nisu vidjeli! Naša klupa poludjela na odluku

- Mislim da je to rekord turnira. Fischer je u jednom napadu blokirao tri lopte - istaknuo je Gislason.

Sličnu poruku poslao je i Julian Köster, koji je podsjetio na zahtjevnost natjecanja. 

- Od početka smo govorili da je ovo iznimno teško prvenstvo. Ako želimo imati ikakvu šansu, moramo ući u pravi ritam.

Njemačka je osvojila Europsko prvenstvo 2016., a Wolff je i tada bio ključan igrač momčadi. Iskusni golman ključna je figura Njemačke koja će ganjati europsko zlato u finalu u nedjelju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo je prihvatio ponudu za Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026