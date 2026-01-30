Njemački junak: Branio sam u redu, nije to bilo ništa posebno

Njemačka je pobijedila Hrvatsku u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva, a titulu igrača utakmice dobio je njemački golman Andreas Wolff koji je obranio 13 lopti. Ipak, ostao je skroman nakon utakmice.

- Branio sam u redu. Nije to bila moja najbolja utakmica, ali svejedno sam pomogao momčadi. Jako sam sretan što smo u finalu - rekao je njemački junak u programu Viaplaya i dodao:

- Danska je najteža momčad protiv koje možeš igrati. Za mene su jedan od najboljih sastava u povijesti. Da sam morao staviti novac, stavio bih ga na Dansku.

Izbornik Njemačke Alfred Gislason nakon utakmice otvoreno je pokazao zadovoljstvo i ponos nastupom svoje momčadi, a povijesni plasman u finale Europskog prvenstva doživio je kao potvrdu njihova rada.

- Sigurno smo mogli pobijediti i s većom razlikom, ali, na kraju, jako sam ponosan.

Njemački izbornik nije se zaustavio samo na pohvalama napada, nego je poseban naglasak stavio na obrambenu igru, koju je ocijenio iznimnom. Posebno ga je oduševila situacija u kojoj je pivot Justus Fischer u jednom napadu zaustavio čak tri hrvatska pokušaja.

- Mislim da je to rekord turnira. Fischer je u jednom napadu blokirao tri lopte - istaknuo je Gislason.

Sličnu poruku poslao je i Julian Köster, koji je podsjetio na zahtjevnost natjecanja.

- Od početka smo govorili da je ovo iznimno teško prvenstvo. Ako želimo imati ikakvu šansu, moramo ući u pravi ritam.

Njemačka je osvojila Europsko prvenstvo 2016., a Wolff je i tada bio ključan igrač momčadi. Iskusni golman ključna je figura Njemačke koja će ganjati europsko zlato u finalu u nedjelju.