VIDEO Šoštarić dobio po glavi, a suci na VAR-u ništa nisu vidjeli! Naša klupa poludjela na odluku

U prvom dijelu polufinala Europskog prvenstva između Hrvatske i Njemačke jedna je odluka sudaca podigla dosta prašine. Tijekom njemačkog napada Lukas Mertens je u skoku rukom udario Marija Šoštarića u glavu, nakon čega je hrvatsko krilo završilo na parketu i vidno patilo od bolova.

Slovenski suci odmah su zaustavili igru i posegnuli za snimkom, ali su nakon video-provjere zaključili da nema elemenata za sankciju. Procijenili su kako je riječ o nenamjernom kontaktu u borbi za poziciju te su Njemačkoj priznali pogodak, bez isključenja za Mertensa.

Takva je odluka, međutim, ostavila gorak okus jer snimke jasno pokazuju da je njemački igrač rukom zahvatio Šoštarića u predjelu glave. To je izazvalo nezadovoljstvo na hrvatskoj klupi, kao i burnu reakciju izbornika Dagura Sigurdssona.

Video pogledajte OVDJE.