'Njemački Messi' šokirao je Bayern: Real Madrid klub je mojih snova. Tamo bih htio ići

Mladi i iznimno talentirani igrač Bayerna, 17-godišnji Lennart Karl, izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je u intervjuu za njemački Sky Sport otvoreno priznao da mu je krajnji cilj zaigrati za Real Madrid. Karl, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih talenata na svijetu, nije krio poštovanje prema svom sadašnjem klubu, ali je njegova iskrenost o budućim ambicijama iznenadila mnoge.

​- Bayern je jako, jako velik klub. San je igrati ovdje. Ali u nekom trenutku definitivno želim otići u Real Madrid. To je moj klub iz snova. Naravno, Bayern je nešto vrlo posebno i jako mi je zabavno u klubu - rekao je Karl.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Bijes navijača Bayerna i podsmijeh rivala

Reakcije na Karlovu izjavu bile su potpuno podijeljene. S jedne strane, navijači Bayerna izrazili su veliko razočaranje i bijes, smatrajući njegov istup nepoštovanjem prema klubu koji ga je afirmirao.

Mnogi su u komentarima istaknuli da je takvim priznanjem "izgubio svu podršku" te da bi ga klub trebao kazniti. "Patetično", "ovo je nevjerojatno nepoštovanje" i "trebali bi ga staviti na klupu" samo su neki od komentara ogorčenih pristaša bavarskog diva. Jedan od korisnika istaknuo je kako je njegov agent ovim potezom izgubio svu pregovaračku moć s klubom.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

S druge strane, navijači Real Madrida, ali i drugih suparničkih klubova, iskoristili su priliku za podsmijeh na račun Bayerna. Njihovi komentari uglavnom su bili ispunjeni humorom, a mnogi su predviđali "totalni slom" Bayernovih navijača. Neki su komentirali kako je "ludo" da 17-godišnjak daje takve izjave dok je pod ugovorom s jednim od najvećih svjetskih klubova, dok su drugi zaključili da mu očito nedostaje medijskog treninga.

Dragulj vrijedan 60 milijuna eura

Cijela situacija dobiva na težini kada se uzme u obzir status koji Lennart Karl uživa. Iako ima samo sedamnaest godina, njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na čak 60 milijuna eura, a za Bayern je vezan ugovorom do 2028. godine. Očito je da se radi o igraču na kojeg u Münchenu ozbiljno računaju u budućnosti.

Karl je postao standarni igrač u Bayernu. Ove je sezone odigrao 22 utakmice i zabio šest golova, uključujući i tri komada koje je zabio u Ligi prvaka.