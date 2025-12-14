Obavijesti

Sport

Komentari 0
LENNART KARL

Tko je 'njemački Messi'? Blista u Bundesligi, vrebali ga Real i Ajax, a u Bayernu igra sve više

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Tko je 'njemački Messi'? Blista u Bundesligi, vrebali ga Real i Ajax, a u Bayernu igra sve više
4
Foto: Tom Weller/DPA

U listopadu je Lennart Karl dobio nagradu za gol mjeseca u Bundesligi, a koliko je sve važniji kotačić za Bavarce govori i podatak od čak 20 odigranih utakmica za Bayern ove sezone i šest zabijenih golova

Iako je diljem Europe mnogo talentiranih nogometaša koji oduševljavaju i obećavaju, najveći hit od mladih igrača definitivno je Bayernov Lennart Karl (17). Igrač rođen 22. veljače 2008. favorit je za iduću "Golden Boy" nagradu, a već sad je važan igrač njemačkog prvaka. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Navijanje u Njemačkoj 01:00
Navijanje u Njemačkoj | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Nakon omladinskih pogona Viktorie Aschaffenburg i Eintracht Frankfurta, 2022. se priključio Bayernu. Za prvu momčad debitirao je 15. lipnja protiv Auckland Cityja na klupskom SP-u, a zanimljivo je da su ga već u listopadu 2024. vrebali Real Madrid i Ajax i pokazali interes da ga dovedu u svoje redove. 

Fussball, Herren, Bundesliga [Bundesliga], Saison 2025/2026, FC FC Bayern Munich - 1.FSV FSV Mainz 05, Allianz Arena
Foto: R7102 Ulrich Wagner

Karl igra na poziciji ofenzivnog veznog igrača ili na desnom krilu, a stilom igre neodoljivo podsjeća na Lionela Messija. Vješt je s loptom, ljevonog i niskog težišta, a krase ga dobra kontrola lopte, osjećaj za loptu i prostor te dobar dribling. 

Upravo je Argentinca istaknuo za svog uzora, a priznao je i da mu se sviđa igra Martina Ødegaarda. 

U listopadu je dobio nagradu za gol mjeseca u Bundesligi, a koliko je sve važniji kotačić za Bavarce govori i podatak od čak 20 odigranih utakmica za Bayern ove sezone i šest zabijenih golova. Kad napuni 18 godina potpisat će dugogodišnji ugovor s njemačkim prvakom, barem je to trenutačno plan kluba. 

Bayern Munich - Sporting Lisbon
Foto: Tom Weller/DPA

Karl je igrama za Bayern već oborio nekoliko rekorda - najmlađi je Bayernov strijelac u povijesti Lige prvaka, najmlađi igrač ikad koji je zabio gol u tri uzastopne utakmice u LP, najmlađi njemački strijelac u natjecanju i treći najmlađi strijelac Bayerna u Bundesligi u povijesti. 

Ako ovako nastavi samo mu je nebo granica, a tko zna - možda stigne i poziv Nagelsmanna za Svjetsko prvenstvo 2026. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025