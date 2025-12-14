Tko je 'njemački Messi'? Blista u Bundesligi, vrebali ga Real i Ajax, a u Bayernu igra sve više

Iako je diljem Europe mnogo talentiranih nogometaša koji oduševljavaju i obećavaju, najveći hit od mladih igrača definitivno je Bayernov Lennart Karl (17). Igrač rođen 22. veljače 2008. favorit je za iduću "Golden Boy" nagradu, a već sad je važan igrač njemačkog prvaka.

Nakon omladinskih pogona Viktorie Aschaffenburg i Eintracht Frankfurta, 2022. se priključio Bayernu. Za prvu momčad debitirao je 15. lipnja protiv Auckland Cityja na klupskom SP-u, a zanimljivo je da su ga već u listopadu 2024. vrebali Real Madrid i Ajax i pokazali interes da ga dovedu u svoje redove.

Foto: R7102 Ulrich Wagner

Karl igra na poziciji ofenzivnog veznog igrača ili na desnom krilu, a stilom igre neodoljivo podsjeća na Lionela Messija. Vješt je s loptom, ljevonog i niskog težišta, a krase ga dobra kontrola lopte, osjećaj za loptu i prostor te dobar dribling.

Upravo je Argentinca istaknuo za svog uzora, a priznao je i da mu se sviđa igra Martina Ødegaarda.

U listopadu je dobio nagradu za gol mjeseca u Bundesligi, a koliko je sve važniji kotačić za Bavarce govori i podatak od čak 20 odigranih utakmica za Bayern ove sezone i šest zabijenih golova. Kad napuni 18 godina potpisat će dugogodišnji ugovor s njemačkim prvakom, barem je to trenutačno plan kluba.

Foto: Tom Weller/DPA

Karl je igrama za Bayern već oborio nekoliko rekorda - najmlađi je Bayernov strijelac u povijesti Lige prvaka, najmlađi igrač ikad koji je zabio gol u tri uzastopne utakmice u LP, najmlađi njemački strijelac u natjecanju i treći najmlađi strijelac Bayerna u Bundesligi u povijesti.

Ako ovako nastavi samo mu je nebo granica, a tko zna - možda stigne i poziv Nagelsmanna za Svjetsko prvenstvo 2026.