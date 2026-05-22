Njemački velikan želi igrača Varaždina, u utrci su i Turci...

Dok Varaždin čeka zadnje kolo i dvoboj protiv Istre (subota, 16 sati), došla je informacija kako se nekoliko klubova interesira za njegovog krilnog napadača, Iurija Tavaresa. Kako navodi insajder Lorenzo Lepore, u "barokni grad" je stigla ponuda turskog Bursaspora koji je nekad bio standardni prvoligaš, ali je proživljavao turbulencije pa je pao u četvrtu ligu. Ove sezone je izborio ulazak u drugu te slaže momčad za povratak u elitu.

Navodno su Turci poslali ponudu od oko 1,2 milijuna eura, ali Varaždin je to ekspresno odbio. Također, Lepore navodi kako je i Schalke zainteresiran za igrača sa Zelenortskih Otoka, ali da još nije uspostavljen kontakt s Varaždincima. Schalke se vratio u Bundesligu te i on traži pojačanja kako se ne bi odmah vratio u drugi rang.

Tavares je za Varaždin ove sezone odigrao 30 utakmica i zabio šest golova. U nekim je utakmicama pokazao raskoš svog talenta te je poprilično agilan za igrača visokog 191 centimetar. Ponude stižu i vjerojatno će ih biti još, tako da će ga Varaždin teško zadržati, ali bi mogao dobiti dobru "pinku" za Tavaresa.