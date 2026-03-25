Njeno pismo Ivici Kosteliću sa šest godina ganulo je Hrvatsku. Izrasla je u trofejnu sportašicu

Christina Zwicker (23) je hrvatska umjetnička gimnastičarka rođena u Zagrebu koja nastupa za Hrvatsku. Natječe se u disciplinama poput grede, partera i preskoka; za Hrvatsku je osvojila zlato 2020.
Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je gimnastika njezin život, Christina uspješno balansira između napornih treninga i studija na engleskom jeziku na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Christinin sportski put započeo je gotovo slučajno, no prerastao je u životnu strast. Kao djevojčica, malo prije četvrtog rođendana, s roditeljima je u šetnji gradom naišla na akrobate koji su je oduševili. Ubrzo je saznala da se radi o gimnastičarima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Sjajno mi je bilo gledati ih kako izvode premete, lete zrakom, i odmah sam rekla mami i tati da je to sport kojim se želim baviti. Oni su me zapravo upisali na gimnastiku jer je to bazični sport, mislili su me ostaviti tamo dvije-tri godine dok ne razvijem koordinaciju, no bila je to ljubav na prvi pogled, otkrila je jednom prigodom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako mnogi zbog njezina prezimena misle da vuče korijene iz Njemačke ili Švicarske, Christina je Hrvatica. Neobičan oblik prezimena "Zwicker" umjesto "Cvicker" obiteljska je uspomena koja potječe još od pradjeda, kojemu je njemački svećenik prilikom krštenja tako upisao prezime.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac njezine dosadašnje karijere dogodio se 2020. godine na Svjetskom kupu u mađarskom Szombathelyju. U svom četvrtom finalu osvojila je prvu medalju, i to odmah zlatnu, na gredi. Taj je uspjeh bio poseban jer je to bila jubilarna 30. medalja za hrvatsku žensku gimnastiku na natjecanjima Svjetskog kupa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina sportska priča obogaćena je i jednom simpatičnom anegdotom iz djetinjstva. Kao šestogodišnjakinja napisala je pismo svom idolu, skijašu Ivici Kosteliću, i gurnula mu ga ispod vrata hotelske sobe, što je on kasnije spomenuo i na konferenciji za novinare.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram