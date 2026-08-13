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FOTO: SRETNO, CHRISTINA!

Njeno pismo Ivici Kosteliću sa šest godina ganulo je Hrvatsku. Sad nastupa na EP-u u Zagrebu

Christina Zwicker (23) je hrvatska umjetnička gimnastičarka rođena u Zagrebu koja nastupa za Hrvatsku. Natječe se u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu, pobijedila je u Svjetskom kupu 2020.
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Njeno pismo Ivici Kosteliću sa šest godina ganulo je Hrvatsku. Sad nastupa na EP-u u Zagrebu
Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima. Očekuje je nastup na EP-u u Areni Zagreb. | Foto: Instagram
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Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima. Očekuje je nastup na EP-u u Areni Zagreb. | Foto: Instagram
Komentari 1

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