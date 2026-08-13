Njeno pismo Ivici Kosteliću sa šest godina ganulo je Hrvatsku. Sad nastupa na EP-u u Zagrebu

- Moje pripreme za prvenstvo su prošle jako dobro, imali smo naša izborna natjecanja i stvarno mogu reći da je sve prošlo prilično dobro. S obzirom na to da se vraćam višeboju nakon duge četiri godine i nakon ozljeda koje su krenule 2022., pa trajale i vukle se jedna za drugom, za početak očekujem da ću ga odraditi od početka do kraja. Budući da je natjecanje pred domaćom publikom, želim stvarno uživati i odraditi višeboj za sebe, da mi ostane u lijepom sjećanju. Nadam se da ću izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - rekla je Christina uoči EP-a na domaćem terenu. | Foto: Instagram