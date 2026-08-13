Njeno pismo Ivici Kosteliću sa šest godina ganulo je Hrvatsku. Sad nastupa na EP-u u Zagrebu

Christina Zwicker (23) je hrvatska umjetnička gimnastičarka rođena u Zagrebu koja nastupa za Hrvatsku. Natječe se u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu, pobijedila je u Svjetskom kupu 2020.
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Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima. Očekuje je nastup na EP-u u Areni Zagreb.
| Foto: Instagram
Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima. Očekuje je nastup na EP-u u Areni Zagreb. |
Foto: Instagram
Christina Zwicker jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske ženske sportske gimnastike. Rođena Zagrepčanka, članica ZTD-a Hrvatski Sokol, godinama dokazuje da se talent uz predan rad pretvara u vrhunske rezultate, a njezina priča inspiracija je mnogima. Očekuje je nastup na EP-u u Areni Zagreb.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je gimnastika njezin život, Christina uspješno balansira između napornih treninga i studija na engleskom jeziku na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Christinin sportski put započeo je gotovo slučajno, no prerastao je u životnu strast. Kao djevojčica, malo prije četvrtog rođendana, s roditeljima je u šetnji gradom naišla na akrobate koji su je oduševili. Ubrzo je saznala da se radi o gimnastičarima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Sjajno mi je bilo gledati ih kako izvode premete, lete zrakom, i odmah sam rekla mami i tati da je to sport kojim se želim baviti. Oni su me zapravo upisali na gimnastiku jer je to bazični sport, mislili su me ostaviti tamo dvije-tri godine dok ne razvijem koordinaciju, no bila je to ljubav na prvi pogled, otkrila je jednom prigodom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako mnogi zbog njezina prezimena misle da vuče korijene iz Njemačke ili Švicarske, Christina je Hrvatica. Neobičan oblik prezimena "Zwicker" umjesto "Cvicker" obiteljska je uspomena koja potječe još od pradjeda, kojemu je njemački svećenik prilikom krštenja tako upisao prezime.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac njezine dosadašnje karijere dogodio se 2020. godine na Svjetskom kupu u mađarskom Szombathelyju. U svom četvrtom finalu osvojila je prvu medalju, i to odmah zlatnu, na gredi. Taj je uspjeh bio poseban jer je to bila jubilarna 30. medalja za hrvatsku žensku gimnastiku na natjecanjima Svjetskog kupa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina sportska priča obogaćena je i jednom simpatičnom anegdotom iz djetinjstva. Kao šestogodišnjakinja napisala je pismo svom idolu, skijašu Ivici Kosteliću, i gurnula mu ga ispod vrata hotelske sobe, što je on kasnije spomenuo i na konferenciji za novinare.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Višeboju se na velikim natjecanjima vraća nakon četiri godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Moje pripreme za prvenstvo su prošle jako dobro, imali smo naša izborna natjecanja i stvarno mogu reći da je sve prošlo prilično dobro. S obzirom na to da se vraćam višeboju nakon duge četiri godine i nakon ozljeda koje su krenule 2022., pa trajale i vukle se jedna za drugom, za početak očekujem da ću ga odraditi od početka do kraja. Budući da je natjecanje pred domaćom publikom, želim stvarno uživati i odraditi višeboj za sebe, da mi ostane u lijepom sjećanju. Nadam se da ću izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo - rekla je Christina uoči EP-a na domaćem terenu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Dubravka Petric/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL