Njihova varka na ZOI u Sarajevu promijenila je povijest klizanja. Sad ih je odlikovao kralj Charles

Gotovo pola stoljeća nakon što su kao tinejdžeri spojeni u klizački par, Jayne Torvill (68) i Christopher Dean (67) okrunjeni su najvišim kraljevskim počastima za zasluge u klizanju i humanitarnom radu. Vijest je stigla kao idealan epilog njihovoj priči, nedugo nakon što su dovršili posljednju turneju. Ipak, proslava je zamalo započela u neobičnom tonu jer je jedno pismo kasnilo.

Jayne Torvill prva je primila obavijest o dodjeli damske titule. Nakon što je podijelila vijest sa suprugom, odmah je nazvala dugogodišnjeg partnera.

​- Upravo sam ustajao, još sam bio u pidžami. Jayne je rekla: 'Idi do poštanskog sandučića!', pa sam otišao, otvorio ga i pogledao... ali sandučić je bio prazan, nije bilo ničega - prisjetio se Dean.

Torvill je dodala kako je bila presretna, ali i zbunjena.

​- Bila sam tako ushićena, ali onda sam pomislila: 'Nešto ovdje nije u redu'. Sve što smo postigli, postigli smo zajedno.

Nakon tri dana nervoznog iščekivanja, pismo je napokon stiglo i na Deanovu adresu pa je par mogao zajedno proslaviti.

​- Dobiti ovu počast je divno i ponizno u isto vrijeme. Zajedno smo 50 godina i u tom vremenu smo stvorili opus rada kojim smo klizali, nastupali i zabavljali. Radili smo i s mnogo dobrotvornih organizacija kroz naše klizanje - izjavio je Dean, koji je sada Sir Christopher.

Ovo nije prvo priznanje koje su dobili. Članovima Reda Britanskog Carstva (MBE) imenovani su još 1981., a časnicima istog reda (OBE) postali su 2000. godine. Obožavatelji su godinama pozivali da im se dodijele najviše titule, što se napokon i ostvarilo.

Kruna karijere nakon pola stoljeća na ledu

Vrijeme objave počasti nije moglo biti bolje. Par je u veljači 2024., točno na 40. godišnjicu svog olimpijskog zlata, najavio odlazak u mirovinu. Njihova oproštajna turneja, simbolično nazvana "Torvill & Dean: Naš posljednji ples", održana je tijekom 2025., obilježavajući pet desetljeća partnerstva.

​- Ove godine smo odradili našu posljednju turneju, i to je bila velika stvar za nas. Bilo nam je predivno, bili smo sretni turnejom i činjenicom da smo je izdržali. Bio je to važan način da obilježimo karijeru prije mirovine, a onda primiti ovu nagradu na kraju godine... to je jednostavno zaokružilo sve. Savršeno je - rekla je Dame Jayne.

Njezin partner kratko je dodao:

​- Sretni smo sada. I mirni.

Čarolija Bolera ispisala povijest u Sarajevu

Njihova priča neraskidivo je vezana za Sarajevo i Zimske olimpijske igre 1984. Na Valentinovo, u prepunoj dvorani Zetra, izveli su nastup koji je postao dio kulturne povijesti. Uz taktove Ravelovog "Bolera", otplesali su program koji je promijenio umjetničko klizanje.

Svjesni da je skladba duža od dopuštenih četiri minute i deset sekundi, pronašli su rupu u pravilima. Prvih 18 sekundi nastupa proveli su na ledu, senzualno se njišući u ritmu glazbe, prije nego što su oštrice njihovih klizaljki dotaknule ledenu površinu i pokrenule štopericu. Taj potez, ta varka, bila je nešto dotad neviđeno.

Rezultat je bio povijesni. Dobili su 12 savršenih ocjena 6,0, uključujući devet maksimalnih šestica za umjetnički dojam, što je bio prvi takav slučaj u povijesti. Nastup je u Velikoj Britaniji pratilo više od 24 milijuna gledatelja, a legenda kaže da je i sama kraljica Elizabeta II. ustala i zapljeskala ispred televizora.

Povratak u Zetri

Četrdeset godina kasnije, u veljači 2024., vratili su se u Sarajevo kako bi obilježili godišnjicu. Stajanje na mjestu gdje se nekoć nalazio led Zetre, dvorane uništene u ratu pa obnovljene, bilo je nadrealno iskustvo.

​- Ovdje smo zauzeli naše pozicije za Bolero 1984. Stajali smo na istom mjestu, mogli smo vidjeti gdje su bili suci, a gdje naši roditelji. Nismo znali da ćemo pričati o Boleru svih ovih godina - emotivno je izjavila Torvill za BBC.

S ponosom ističu da su spremni "predati baklju" novim generacijama, poput britanskog para Lewisa Gibsona i Lilah Fear, koji su se počeli baviti klizanjem upravo inspirirani njihovim nastupima u showu "Dancing on Ice". Njihova čarolija, rođena u Nottinghamu i ovjekovječena u Sarajevu, nastavlja inspirirati, a viteška i damska titula samo su formalna potvrda statusa besmrtnika koji su odavno zaslužili.

