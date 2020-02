Njoj je Tyson otpjevao baladu nakon što je izdominirao Klička

Najiščekivaniji revanš godine između Furyja i Wildera na rasporedu je u noći sa subote na nedjelju u tri sata ujutro. Odradili su borci i posljednju presicu uoči nedjeljnog okršaja u Las Vegasu. Uz njega će i ovoga puta biti supruga Paris kojoj je nakon meča s Vladimirom Kličkom (2015.) čak i zapjevao baladu pred publikom.

Uzeo je mikrofon, okrenuo se publici i zapjevao Aerosmithovu uspješnicu 'I Don't Want To Miss A Thing'. Samo koju minutu prije toga boksao je 12 rundi protiv Vladimira Klička. Bio je to boks kakav svijet dugo nije vidio, čudesno, spektakularno!

Dominacija protiv čovjeka koji nije izgubio 11 godina i koji je pojaseve držao punih devet godina! Svijet je dočekao novog prvaka - Tysona Furyja. Prvaka kojeg je dugo čekao, zabavljača, šoumena, ali i vrhunskog boksača.

- Kad sam bio amater, gledao sam Kličkove borbe na TV-u. Odjedanput sam se našao u ringu s njim i pobijedio ga. On je bio moj Everest. Pokušao sam se samo povući iz boksa, ali to nije bilo dovoljno. Sve sam probao, golf, pucanje u mete, izlaske, striptiz klubove... Ništa nije pomoglo. Osjećao sam prazninu. Do tog trenutka nikad nisam uzeo drogu. Kokain sam uzimao redovno, kokain i alkohol. Kad sad pogledam na sve to, bih li promijenio? Ne bih. Jer znam da se to jednostavno moralo dogoditi. Već sam se pozdravio sa životom kad sam čuo glas 'Nemoj, misli na djecu i obitelj, na sinove i kćer koji će odrastati bez oca'. Malo prije mosta prema kojem sam jurio u Ferrariju 300 kilometara na sat, usporio sam i stao sa strane - rekao je i dodao:

- Otišao sam kući u mračnu sobu i rekao Bogu da mi pomogne. Nikad prije nisam tražio Boga za pomoć. Osjetio sam kako mi suze padaju po prsima, znao sam da neću ovo moći sam. Nakon deset minuta molitve, ustao sam i osjetio kako se osjećam lakše, kao da mi je pao golemi teret. Prvi put u toj krizi osjetio sam da će sve biti dobro - ispričao je Tyson Fury.

Paris mu je oprostila sve grijehe. U braku su od 2008., a upoznali su se kada je ona imala 15, a on 17.

- Boks je kao brak, morate stalno raditi na njemu. Ne možeš se zaljubiti pa odljubiti. Začinio sam stvari, kupio seksi rublje i evo me opet, jači nego ikad - rekao je Fury, koji je dodao kako bi htio imati desetero djece.

Na pola je puta... Imaju petero djece. Do vjenčanja je Tyson spavao u prikolici, dok je ona bila kod kuće svojih roditelja jer je to dio irske tradicije putnika.