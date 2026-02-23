Obavijesti

FOTO: NOVA AKVIZICIJA

NK Devetka postala je Zagreb City, a sad je svi zovu 'desetka' zbog Laure iz 'savršenog'

Laura Prgomet nakon realityja širi karijeru izvan društvenih mreža te sada surađuje i s niželigašem Zagreb Cityjem, nekadašnjom Devetkom s Borongaja
NK Devetka postala je Zagreb City, a sad je svi zovu 'desetka' zbog Laure iz 'savršenog'
Laura Prgomet, djevojka iz Dugog Sela, ime je koje je u kratkom roku postalo poznato diljem regije. Iako je u javni život ušla kao jedna od kandidatkinja u popularnom reality showu "Gospodin Savršeni", svojom je jedinstvenom osobnošću i jednim, sada već kultnim, pitanjem osigurala status viralne zvijezde. | Foto: RTL
