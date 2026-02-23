NK Devetka postala je Zagreb City, a sad je svi zovu 'desetka' zbog Laure iz 'savršenog'

Laura Prgomet nakon realityja širi karijeru izvan društvenih mreža te sada surađuje i s niželigašem Zagreb Cityjem, nekadašnjom Devetkom s Borongaja
Laura Prgomet, djevojka iz Dugog Sela, ime je koje je u kratkom roku postalo poznato diljem regije. Iako je u javni život ušla kao jedna od kandidatkinja u popularnom reality showu "Gospodin Savršeni", svojom je jedinstvenom osobnošću i jednim, sada već kultnim, pitanjem osigurala status viralne zvijezde.
| Foto: RTL
Od djevojke koja je radila kao pomoćnica u nastavi do influencerice s desecima tisuća pratitelja, Laurin put bio je sve samo ne običan.
| Foto: Instagram
Laura se publici predstavila u četvrtoj sezoni RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", emitiranoj početkom 2025. godine, gdje se s ostalim djevojkama borila za naklonost 26-godišnjeg Splićanina Šime Eleza.
| Foto: Instagram
Od samog početka istaknula se kao jedna od najupečatljivijih, ali i najkontroverznijih natjecateljica.
| Foto: Instagram
Njezin izravan stav, samopouzdanje koje je često graničilo s arogancijom, specifičan smijeh i otvoreno pokazivanje ljubomore osigurali su joj stalnu medijsku pozornost.
| Foto: Instagram
Mnogi gledatelji pamte incident u kojem je suparnicu polila šampanjcem, no unatoč takvim ispadima, Laura je dugo slovila kao jedna od favoritkinja.
| Foto: Instagram
Bila je prva djevojka koju je Šime poljubio, a njihova kemija bila je očita.
| Foto: Instagram
Ipak, njezina romantična priča u showu završila je neočekivano, ispadanjem tik prije samog finala, što je iznenadilo mnoge koji su je vidjeli kao pobjednicu.
| Foto: Instagram
Prije ovog televizijskog angažmana, Laura se 2024. godine okušala i na izboru ljepote za Kraljicu Zagreba.
| Foto: Instagram
Iako je njezino sudjelovanje u showu bilo ispunjeno dramatičnim trenucima, jedan ju je trenutak lansirao u zvjezdanu orbitu.
| Foto: Instagram
Tijekom romantičnog spoja sa Šimom, Laura mu je postavila pitanje koje je postalo regionalni internetski fenomen: "Čekaj, koji ti je datum rođenja?".
| Foto: Instagram
Njezina želja da sazna njegov horoskopski znak pretvorila se u viralni trend koji je preplavio TikTok i Instagram, a nastali su i brojni glazbeni remiksi koji su dodatno popularizirali ovu simpatičnu rečenicu.
| Foto: Instagram
Završetak showa za Lauru je označio tek početak njezine karijere u javnosti.
| Foto: Instagram
Vješto je iskoristila stečenu popularnost i posvetila se izgradnji karijere na društvenim mrežama, gdje je u kratkom roku okupila vojsku pratitelja.
| Foto: Instagram
Njezin profil postao je platforma za suradnje s brojnim brendovima, a Laura je postala jedna od traženijih domaćih influencerica.
| Foto: Instagram
Svoju medijsku prisutnost proširila je i na nove projekte.
| Foto: Instagram
Pojavila se kao članica žirija u reality showu "Fight of Nations: Put do pobjede" na platformi Voyo, a u veljači 2026. godine okušala se i u voditeljskoj ulozi, intervjuirajući mlade nade hrvatskog sporta.
| Foto: Instagram
U medijima se često pojavljuje i zbog svojih izjava o estetskim zahvatima i inteligenciji, kao i zbog druženja s poznatim osobama poput pjevača Marka Bošnjaka i poduzetnika Dragana Jurilja, čime dodatno intrigira javnost.
| Foto: Instagram
Sada se okušala i na nogometnim terenima u suradnji sa niželigašem Zagreb Cityjem.
| Foto: Instagram
Riječ je o klubu s Borongaja koji se nalazi pored Sveučilišnog kampusa, a prije je bio poznat kao NK Devetka.
| Foto: Instagram
