Utakmica planirana za 10. rujna, ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice, stoji u Odluci predsjednika Povjerenstva za HNK
Nk Maksimir zatražio zamjenu domaćinstva s Rijekom u Kupu, utakmica će se igrati na Rujevici
U šesnaestini finala hrvatskog Kupa sastat će se branitelj naslova Rijeka i zagrebački klub Maksimir. Utakmica se trebala odigrati na igralištu Oboj 10. rujna 2025. godine, ali je zagrebački klub zatražio zamjenu domaćinstva. Što je Rijeka i prihvatila, pa će se utakmica odigrati 17. rujna na Rujevici u 18 sat. Isti slučaj s Rijekom dogodio se i prošle godine kada je Neretvanac zatražio zamjenu domaćinstva.
"NK Maksimir dostavio je 5. rujna 2025. mišljenje i preporuku PU Zagrebačke da se utakmica Maksimir - Rijeka planirana za 10. rujna, ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice i zbrinjavanje svih gledatelja te upućuju klub da utakmicu organizira u nekom drugom sportskom objektu. Potom je NK Maksimir dostavio zamolbu da se utakmica, sukladno dogovoru s HNK Rijeka, odigra u Rijeci na stadionu HNK Rijeka. HNK Rijeka je potvrdio da će preuzeti organizaciju utakmice u ime NK Maksimir", stoji u dijelu odluke predsjednika Povjerenstva za natjecanje HNK-a, Željka Mihalja.
Podsjetimo, utakmice šesnaestine finala igraju se preko tjedna u rujnu.
Svi parovi šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa:
- Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
- Koprivnica - Hajduk
- Rijeka - Maksimir
- Graničar Kotoriba - Slaven Belupo
- Neretva - Istra 1961
- Uljanik - Osijek
- Libertas - Gorica
- Varteks - Šibenik
- Dugo Selo - Lokomotiva
- Solin - Rudeš
- Gaj Mače - Varaždin
- Kurilovec - Oriolik
- Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo
- Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
- Vukovar 1991 - Cibalia
- Karlovac 1919 - Belišće
