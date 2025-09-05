Obavijesti

U ŠESNAESTINI FINALA

Nk Maksimir zatražio zamjenu domaćinstva s Rijekom u Kupu, utakmica će se igrati na Rujevici

Piše Jakov Drobnjak,
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Utakmica planirana za 10. rujna, ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice, stoji u Odluci predsjednika Povjerenstva za HNK

U šesnaestini finala hrvatskog Kupa sastat će se branitelj naslova Rijeka i zagrebački klub Maksimir. Utakmica se trebala odigrati na igralištu Oboj 10. rujna 2025. godine, ali je zagrebački klub zatražio zamjenu domaćinstva. Što je Rijeka i prihvatila, pa će se utakmica odigrati 17. rujna na Rujevici u 18 sat. Isti slučaj s Rijekom dogodio se i prošle godine kada je Neretvanac zatražio zamjenu domaćinstva.

"NK Maksimir dostavio je 5. rujna 2025. mišljenje i preporuku PU Zagrebačke da se utakmica Maksimir - Rijeka planirana za 10. rujna, ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice i zbrinjavanje svih gledatelja te upućuju klub da utakmicu organizira u nekom drugom sportskom objektu. Potom je NK Maksimir dostavio zamolbu da se utakmica, sukladno dogovoru s HNK Rijeka, odigra u Rijeci na stadionu HNK Rijeka. HNK Rijeka je potvrdio da će preuzeti organizaciju utakmice u ime NK Maksimir", stoji u dijelu odluke predsjednika Povjerenstva za natjecanje HNK-a, Željka Mihalja.

Podsjetimo, utakmice šesnaestine finala igraju se preko tjedna u rujnu.

Svi parovi šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa: 

  • Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
  • Koprivnica - Hajduk
  • Rijeka - Maksimir
  • Graničar Kotoriba - Slaven Belupo
  • Neretva - Istra 1961
  • Uljanik - Osijek
  • Libertas - Gorica
  • Varteks - Šibenik
  • Dugo Selo - Lokomotiva
  • Solin - Rudeš
  • Gaj Mače - Varaždin
  • Kurilovec - Oriolik
  • Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo
  • Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
  • Vukovar 1991 - Cibalia
  • Karlovac 1919 - Belišće

