Nk Maksimir zatražio zamjenu domaćinstva s Rijekom u Kupu, utakmica će se igrati na Rujevici

U šesnaestini finala hrvatskog Kupa sastat će se branitelj naslova Rijeka i zagrebački klub Maksimir. Utakmica se trebala odigrati na igralištu Oboj 10. rujna 2025. godine, ali je zagrebački klub zatražio zamjenu domaćinstva. Što je Rijeka i prihvatila, pa će se utakmica odigrati 17. rujna na Rujevici u 18 sat. Isti slučaj s Rijekom dogodio se i prošle godine kada je Neretvanac zatražio zamjenu domaćinstva.

"NK Maksimir dostavio je 5. rujna 2025. mišljenje i preporuku PU Zagrebačke da se utakmica Maksimir - Rijeka planirana za 10. rujna, ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice i zbrinjavanje svih gledatelja te upućuju klub da utakmicu organizira u nekom drugom sportskom objektu. Potom je NK Maksimir dostavio zamolbu da se utakmica, sukladno dogovoru s HNK Rijeka, odigra u Rijeci na stadionu HNK Rijeka. HNK Rijeka je potvrdio da će preuzeti organizaciju utakmice u ime NK Maksimir", stoji u dijelu odluke predsjednika Povjerenstva za natjecanje HNK-a, Željka Mihalja.

Podsjetimo, utakmice šesnaestine finala igraju se preko tjedna u rujnu.

Svi parovi šesnaestine finala Hrvatskog nogometnog kupa:

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Rijeka - Maksimir

Graničar Kotoriba - Slaven Belupo

Neretva - Istra 1961

Uljanik - Osijek

Libertas - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija Požega - BSK Bijelo Brdo

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Vukovar 1991 - Cibalia

Karlovac 1919 - Belišće