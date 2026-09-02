NK Varaždin donirao finu svotu za Omiš, Šafarić poručio: 'Nitko nas nije očekivao tu na tablici!'

Nogometaši Varaždina u 5. kolu svladali su Rudeš s 2-0 i stigli su do važne pobjede, no još im je bitnije bilo da na susret dođe što više gledatelja. Varaždin je još jednom pokazao veliko srce. Nakon katastrofalnih požara koji su pogodili omiško područje, NK Varaždin odlučio je sav prihod od ulaznica za utakmicu protiv Rudeša namijeniti pomoći Omišu.

- Iznos prikupljen prodajom ulaznica klub je dodatno povećao te Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Omiš donirao ukupno 10.000 eura. Veliko hvala svima koji su kupnjom ulaznice podržali akciju i još jednom pokazali snagu zajedništva u trenucima kada je pomoć najpotrebnija - stoji na stranicama NK Varaždin.

Dodajmo da je sto ulaznica po 10 eura za taj susret kupio i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, danas izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata Zlatko Dalić.

Varaždin i Rudeš sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Inače, Varaždin se pobjedom protiv Rudeša zadržao na samome vrhu. Trenutno Varaždinci kao i vodeći Osijek imaju 12 bodova, s nešto lošijom gol-razlikom od Osječana. U idućem kolu čeka ih Istra 1961. Susret se igra na stadionu Varteksa u petak u 20 sati.

- Ljudi nisu očekivali da ćemo biti tako visoko na tablici. Nakon pobjede je lijepo raditi. Guštamo u svakome treningu. Istra je vrlo poletna momčad. Imaju dobar spoj mladosti i iskustva i znaju što hoće. Bit će zahtjevna utakmica, ali vjerujem da ćemo biti na nivou kao do sada. Očekujemo bolju posjećenost publike, jer puno nam znači njihova podrška bez obzira na ishod - istaknuo je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Varaždin: Konferencija za medije NK Varaždin nakon utakmice protiv Rudeša | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Problem s ozljedom ima Roberto Punčec, dok se rješavaju papiri oko transfera Ivana Mamuta u Indoneziju.

- Imamo razloga za zadovoljstvo kad pogledamo ljestvicu. Ne zanosimo za tim i odrađujemo svoj posao. Jako dobre utakmice smo odigrali uz rupu u Maksimiru u drugom dijelu. Teško je tu razinu držati stalno, ali pokušat ćemo - zaključio je Šafarić.

