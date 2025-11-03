Obavijesti

Sport

Komentari 26
POZADINA KAOSA PLUS+

Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Boban nije bio zadovoljan unatoč pobjedi nad Izraelcima. Jedan igrač bio je jako ljutit jer nije startao u Vinkovcima, a jedna zvijezda prešetava se na treninzima jer ne igra

Prije samo mjesec dana sve je u Dinamu bilo idilično. "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli u 2. kolu EL-a pobijedili Maccabi 3-1 i zasjeli na prvo mjesto ljestvice sa šest bodova. Briljirali su na desnoj strani Mateo Lisica i Moris Valinčić, mnogi su zazivali njihov poziv u reprezentaciju... Dejan Ljubičić u toj je utakmici zabio dva komada i potvrdio se kao veliko pojačanje...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 26
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...
FOTO: SARA VOLI HRVATSKU

Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...

Sara Goltes bila je profesionalna snowboarderica. U trenucima opuštanja voli potpunu slobodu. Jadransko more obožava, dolazi i sama i s prijateljima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025