Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Prije samo mjesec dana sve je u Dinamu bilo idilično. "Modri" su na gostovanju u Bačkoj Topoli u 2. kolu EL-a pobijedili Maccabi 3-1 i zasjeli na prvo mjesto ljestvice sa šest bodova. Briljirali su na desnoj strani Mateo Lisica i Moris Valinčić, mnogi su zazivali njihov poziv u reprezentaciju... Dejan Ljubičić u toj je utakmici zabio dva komada i potvrdio se kao veliko pojačanje...

