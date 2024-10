Nogometaši spremni za štrajk! Fifa je u teškom položaju...

Igrači nikad nisu bili bliže štrajku zbog rastućeg nezadovoljstva prema nogometnim tijelima, posebice prema Fifi i njezinom obnovljenom Svjetskom klupskom prvenstvu koje se uspoređuje sa 'Superligom', izjavio je u ponedjeljak čelnik sindikata igrača FIFPRO Europe.

David Terrier, razgovarao je s Reutersom nakon što su FIFPRO Europe, udruženje europskih liga i španjolska LaLiga optužili Fifu za "zloupotrebu" dok su podnijeli zajedničku žalbu antimonopolskim regulatorima Europske unije na raspored međunarodnih utakmica globalnog upravljačkog tijela.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

Terrier je rekao da samo 'društveni dijalog' između dionika sporta može spasiti njegov sustav.

- Očito bih kao sindikalni vođa trebao sanjati o štrajku jer vam daje više moći, ali jako sam privržen konceptu socijalnog dijaloga. . Bio bi ozbiljan neuspjeh doći do te krajnosti, ali ta je krajnost svakim danom sve bliža. Europska unija mora sve podsjetiti i reći im da moraju proći kroz socijalni dijalog - rekao je Terrier

Na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji u ponedjeljak, FIFPRO Europe, European Leagues i LaLiga napali su Fifin prepuni kalendar utakmica, emitirajući videosnimke igrača, uključujući francuskog kapetana Kyliana Mbappea, rekavši da imaju previše utakmica.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS

Rodri iz Manchester Cityja otvorio je vrata štrajku u rujnu, iako je stručnjak za sportsko pravo rekao da je takav potez u Premier ligi malo vjerojatan.

- Hoćemo li ići do kraja, do štrajka? Igrači su spremni i ono što ne mogu podnijeti je da ih Fifa ne čuje ili ne poštuje. Sve više i više igrača govori nam da žele organizirati štrajk - rekao je Terrier, ciljajući na Svjetsko klupsko prvenstvo, koje će biti domaćin SAD-a na 12 europskih mjesta među 32 kluba od 15. lipnja do 13. srpnja 2025.

Terrier je usporedio taj događaj s pokušajem Europske Superlige 2021. godine koji je poduzelo 12 vrhunskih klubova iz Engleske, Italije i Španjolske kako bi stvorili posebnu ligu za povlaštene.