Nogometaši uhapšeni u noćnom klubu s prostitutkama i drogom

Dvojica nogometaša španjolskog drugoligaša Tenerife uhvaćeni su u noćnom klubu gdje ih je policija zatekla s prostitutkama uz prisutnost opojnih droga. Klub je protiv igrača pokrenuo disciplinske mjere

<p>Španjolski nogometaši <strong>Alberto Jimenez</strong> (28) i <strong>Javi Alonso</strong> (22) uhvaćeni su tijekom policijske akcije u jednom noćnom klubu na Kanarskim otocima. </p><p>Jimenez i Alonso igraju za španjolskog drugoligaša Tenerife, a ovaj put svoju su pozornost uzeli zbog pohoda u noćni klub, a ne zbog dobre prezentacije na terenu. </p><p>U raciji je uhapšeno 24 osobe, a među njima su bila i dva dotična nogometaša. Jedan od njih prepoznat je zbog tetovaže na desnoj ruci zbog čega se i klub oglasio. </p><p>Nogometni klub koji je devedesetih godina prošlog stoljeća bio na vrhuncu odmah je poručio da će protiv dvojice raskalašenih nogometaša biti pokrenut disciplinski postupak jer su prekršili protokol usred pandemije korona virusa.</p><p>Iz kluba su također priopćili duboko žaljenje zbog takvog ponašanja koje je apsolutno neprihvatljivo, pogotovo zbog trenutne situacije s korona krizom. </p><p>Lokalna policija ustanovila je da u noćnom klubu nisu poštivane sanitarne mjere kao i još neke, a ovo nije prva intervencija takve vrste. </p><p>Na Kanarskim otocima uveden je policijski sat do 23 sata, ali to nije spriječilo nogometaše i ostale u ludovanju po klubovima kasno u noć - i to bez maski. </p><p>Policija je u klubu zatekla prostitutke i opojne droge te je prekršen niz epidemioloških mjera. Dodatna istraga pokazat će zbog čega su dvojica nogometaša prekršila pravila zbog čijeg kršenja izravno mogu utjecati na ostatak suigrača. </p><p>Osim što je Jimenez prepoznat po tetovažama, njegov automobil bio je nepropisno parkiran u blizini kluba zbog čega je kažnjen, a vozilo uklonjeno.</p><p>Cijela situacija dogodila se uslijed teške krize s korona virusom, a vlada Kanarskih otoka najavila je uvođenje restriktivnijih mjera za suzbijanje virusa i porasta zaraženih. </p>