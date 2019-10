Nogometna legenda Petr Cech potpisao za klub hokeja na ledu

Petr Čech je potpisao za klub hokeja na ledu - Guildford Phoenix do kraja sezone, a u nedjelju će debitirati za svoj novi klub. Na kraju prošle sezone, slavni golman je "okačio kopačke o klin", ali je i dalje radio kao savjetnik na Stamford Bridgeu.

No, Čech je poznat i kao ljubitelj hokeja na ledu, pa nije čudno da je izabrao nastaviti profesionalnu karijeru u tom sportu. Radeći u Chelseaju, bivši golman Arsenala i "bluesa", trenirao je i sa svojim novim klubom u isto vrijeme.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX** The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix! Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa

Poziciju neće mijenjati niti na ledu. I ondje će čuvati mrežu.

- Jedva čekam zaigrati s novim klubom. Nadam se da ću moći pomoći ovoj mladoj momčadi da ostvari svoje ciljeve u sezoni - najavio je Čech pa dodao:

- Želim igrati što više utakmica. Kad god budem mogao, igrat ću. To je sport koji sam igrao kao mali i veselim se što ću mu se vratiti.

🇨🇿 @PetrCech has swapped the football pitch for an ice rink after signing with @Gford_Phoenix.



🧤 The 37-year old retired in the summer and will now make his debut for @Gford_Phoenix this weekend.



🏒 Career change. pic.twitter.com/2psA4Jdrq1