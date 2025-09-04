Nogometna romantika na Farskim otocima: 'Vatrenima' prijete prodavači i električari

Hrvatska reprezentacija put prema Svjetskom prvenstvu 2026. nastavlja dvobojem protiv jedne od najosebujnijih reprezentacija Europe, Farskih Otoka. Susret je u petak (20.45, Nova TV) na stadionu Tórsvøllur u Tórshavnu.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Povijest farskog nogometa zauvijek je obilježio 12. rujna 1990. U prvom službenom natjecateljskom susretu ikad, u kvalifikacijama za Euro 1992., Farski Otoci kao apsolutni autsajderi trebali su igrati protiv moćne Austrije. Budući da tad na otočju nije postojao niti jedan travnjak s Uefinom licencijom, utakmicu su odigrali na neutralnom terenu, u švedskoj Landskroni. Na jednoj strani stajali su profesionalci poput Tonija Polstera, a na drugoj amateri: ribari, poštari i trgovci.

U 61. minuti Torkil Nielsen, prodavač drvne građe, zabio je gol koji je šokirao svijet. Malena reprezentacija, sastavljena od igrača koji su se nogometom bavili iz čistog hobija, pobijedila je Austriju 1-0. Taj dan, poznat kao "Čudo iz Landskrone", postao je nacionalni mit i dan kad je farski nogomet ucrtan na kartu svijeta. Austrijski izbornik Josef Hickersberger idućeg je dana dobio otkaz, a farske heroje dočekali su kao kraljeve.

Foto: Profimedia

Gotovo četvrt stoljeća poslije toga Farski Otoci ponovili su sličan pothvat, i to dvaput. U kvalifikacijama za Euro 2016., pod vodstvom danskog izbornika Larsa Olsena, šokirali su Grčku pobjedom 1-0 u Pireju. U tom trenutku Grčka je bila 18. na Fifinoj ljestvici, a Farski Otoci 187., razlika od 169 mjesta. Da to nije bila slučajnost, dokazali su u uzvratu na Tórsvølluru, gdje su pred krcatim tribinama ponovno slavili, tog puta 2-1. Ove dvije pobjede katapultirale su ih do najboljeg plasmana u povijesti, 74. mjesta.

Uz ove senzacije, vrijedi istaknuti pobjedu protiv Turske 2022. te povijesni uspjeh U-17 reprezentacije, koja se 2017. kvalificirala na Europsko prvenstvo koje je bilo upravo u Hrvatskoj, što je bio prvi plasman jedne farske selekcije na završni turnir.

Farski Otoci autonomni su teritorij unutar Kraljevine Danske, sastoje se od 18 vulkanskih otoka smještenih u sjevernom Atlantiku. Populacija je oko 53.000 stanovnika, a imaju više ovaca (oko 70.000) nego ljudi.

Foto: Profimedia

Adrian Justinussen (27) s 500.000 eura njihov je trenutačno najvredniji nogometaš. Igra krilo, a nastupa za danskog drugoligaša Hilleröd. Do preseljenja u Dansku bio je poluprofesionalni nogometaš u domovini, a paralelno je radio kao električar. Veznjak Noah Mneney (22) jedan je od najtalentiranijih Farana, nastupa za HB Tórshavn, a donedavno je radio kao mehaničar.

Sve osim pobjede Hrvatske na Farskim Otocima bila bi senzacija. Izbornik Farskih Otoka je Eyðun Klakstein. Bio je novinar, vlasnik bara i organizator festivala, ali i pisac. Napisao je nekoliko kriminalističkih romana, zadnji koji je objavio zove se “Obmana”. Stoper Odmar Faeroe (35) igra poluprofesionalno za Klaksvík, ali i radi kao prodavač namještaja...