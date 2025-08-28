Mladić iz Irske nigerijskih korijena dolazi u amaterski klub iz Krapinskih Toplica, Abraham Abiola Joel, napadač od 19 godina, šokirao transferom u sedmi rang Hrvatske
Nogometna senzacija u Zagorju: Bivša špica Evertona potpisala za klub iz druge županijske lige
Amaterski nogometni klub Toplice iz Krapinskih Toplica objavio je dolazak nesvakidašnjeg pojačanja, Abrahama Abiole Joela (19), napadača koji je bio član engleskog prvoligaša Evertona. Ovaj neuobičajeni transfer u sedmi rang hrvatskog nogometa privukao je značajnu medijsku pozornost. Uprava kluba je ovaj potez u svojoj objavi nazvala "najvećim i najsenzacionalnijim u povijesti", postavljajući pitanje o okolnostima koje su dovele do ovog angažmana.
Tko je Abraham Abiola Joel?
Abraham Abiola Joel, rođen 20. listopada 2005. u irskom gradu Galwayu, mladić je s irskim i nigerijskim državljanstvom. Riječ je o fizički impozantnom središnjem napadaču visokom 1,89 metara koji je nogometni put prošao u Engleskoj. Karijeru je započeo u omladinskoj školi Rochdalea, kluba poznatog po razvoju mladih igrača, gdje je proveo sezonu 2021/22.
Godine 2022. prelazi u akademiju Evertona. U dresu jednog od osnivača Premier lige proveo je dvije godine. Trenirao je u klupskom kampu Finch Farm, gdje je prolazio kroz sustav taktičke i tehničke obuke natječući se u omladinskim ligama. Nakon što mu je ugovor istekao, od siječnja 2025. bio je slobodan igrač. Karijeru je odlučio nastaviti u Hrvatskoj, u Krapinskim Toplicama.
Od Goodison Parka do stadiona u Krapinskim Toplicama
Dolazak igrača iz sustava poput Evertonovog u NK Toplice predstavlja značajan događaj za klub. NK Toplice, osnovan 1988., natječe se u Drugoj županijskoj ligi Krapinsko-zagorske županije, sedmom rangu natjecanja u Hrvatskoj. Uvjeti u ovoj ligi, od infrastrukture do terena, sušta su suprotnost od onih na koje je Joel navikao u engleskim akademijama.
Klub je prošlu sezonu završio na pretposljednjem mjestu ljestvice. Uprava na čelu s predsjednikom Slavkom Gradiškim ovim transferom iskazuje namjeru jačanja momčadi. Za Joela, ovo je neuobičajen odabir u karijeri. Umjesto traženja ugovora u nižim engleskim ligama ili nekoj drugoj europskoj zemlji, odabrao je sredinu gdje bi trebao dobiti priliku za igranje u seniorskom nogometu.
"Jedva čeka pokazati svu svoju čaroliju"
Vijest o transferu klub je objavio na svojim društvenim mrežama, što je izazvalo reakcije mnogih navijača.
"U najvećem senzacionalnom transferu u povijesti kluba dolazi nam sad već bivši napadač Evertona. Joel je oduševljen našim mjestom i jedva čeka početak prvenstva da pokaže svu svoju čaroliju koju posjeduje kao napadač", stoji u objavi kluba koja se brzo proširila internetom.
Uprava i navijači mladom Ircu nigerijskih korijena poželjeli su dobrodošlicu i iskazali povjerenje u njegove sposobnosti, nadajući se da će njegova kvaliteta pridonijeti boljim rezultatima kluba. "Želimo mu što bržu adaptaciju i mnogo golova u suparničkoj mreži. Nema predaje", poručili su iz NK Toplica, jasno dajući do znanja da od novog pojačanja imaju velika očekivanja za nadolazeću sezonu.
