Nogometno ludilo ide prema kraju. Za koga ćete navijati u utakmicama za broncu i zlato?

Nakon dugih 37 dana nogometnog ludila, Svjetsko prvenstvo Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku ulazi u završnicu. Odigrane su 102 od 104 utakmica na Mundijalu na kojemu je sudjelovalo rekordnih 48 država. Preostale su još samo dvije utakmice, one najzanimljivije, za treće mjesto koje će pobjedniku donijeti brončanu medalju te veliko i dugo iščekivano finale.

Borba za broncu, subota 23 sata

Najprije je na rasporedu utakmica za treće mjesto. Za brončanu medalju u Miamiju se bore Francuska i Engleska u subotu od 23 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na HRT 2 i platformi HRTi. Momčad Didiera Deschampsa u polufinalu je izgubila od Španjolske 2-0, a obranu 'trikolora' probili su Oyarzabal i Porro. Engleska je pak, s druge strane, stradala od aktualnih svjetskih prvaka Argentine koja je na kraju slavila sa 2-1.

Foto: Kai Pfaffenbach

Posljednji veliki međusobni susret ove dvije reprezentacije bio je prije četiri godine, također na Svjetskom prvenstvu u Katru kada je Francuska slavila u četvrtfinalu 2-1. Najveću prijetnju za izabranike Thomasa Tuchela predstavlja Kylian Mbappé koji je jedan od vodećih strijelaca na Mundijalu.

Englezi sve nade uzdaju u Judea Bellinghama i Harryja Kanea koji predvode 'tri lava' sa šest golova. Englezima se nije ostvario san o plasmanu u finale nakon dugih 60 godina čekanja, zadnji puta je to bilo davne 1966., pa će utjehu morati potražiti u utakmici za treće mjesto i mogućnosti da se vrate s brončanom medaljom oko vrata.

Foto: Paul Childs

Finale, nedjelja 21 sat

Sve oči svijeta u nedjelju će biti uprte u New Jersey gdje se od 21 sat po hrvatskom vremenu igra finale Svjetskog prvenstva, uz prijenos na HRT 2 i HRTi. Argentina na čelu s Lionelom Messijem brani naslov prvaka iz Katra, a Španjolska, aktualni europski prvak, se nada povratku na svjetski nogometni vrh nakon 16 godina čekanja. Španjolci su posljednju titulu svjetskih prvaka slavili 2010. godine u Južnoj Africi.

Foto: Agustin Marcarian

Argentina je na putu do finala savladala Englesku u preokretu nakon što su Englezi poveli 1-0 golom Gordona. Svjetski prvaci slomili su englesku obranu u samoj završnici kada je Enzo Fernandez izjednačio, a Lautaro Martinez postavio za konačnih 2-1.

Španjolska je u polufinalu pobijedila Francusku 2-0 golovima Oyarzabala i Porre. Zanimljivo, ovo finale bit će tek druga službena utakmica između te dvije reprezentacije u povijesti. Prvi i jedini put su igrali na Svjetskom prvenstvu 1966. godine kada je u grupnoj fazi Argentina pobijedila s 2-1 u Birminghamu.

Međutim, u prijateljskim susretima snage su odmjerili čak 13 puta, a bolji omjer ima Argentina koja je slavila šest puta, a jednu pobjedu manje imaju Španjolci. Samo su dvije utakmice završile remijem.

Foto: Kai Pfaffenbach

Španjolska ide po svoj drugi naslov svjetskih prvaka, a jedini su osigurali 2010. u Južnoj Africi. Argentinci pak s druge strane, love četvrti naslov svjetskih prvaka. Zadnji su osvojili 2022., a prije toga su trofej dizali 1978. i 1986. U povijesti Svjetskih prvenstava samo su dvije reprezentacije uspjele obraniti naslov, prvi put su to napravili Talijani 1934. i 1938., a onda je dva puta Brazil bio na vrhu 1958. i 1962. godine.