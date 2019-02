Nokaut u 15 sekundi, Aldo kao nekad i magični Marlon Moraes

Krema brazilskih boraca noćas je pokazala zašto su Brazilci uz Amerikance i Ruse najbolja MMA nacija na svijetu. Sjajan UFC Fight Night u Fortalezi ispunio je sva očekivanja.

U uvodnom dijelu programa imali smo priliku gledati drugi nastup Khabibova bratića Saida Nurmagomedova u UFC-u. Član obitelji Nurmagomedov sjajnim spinning side kickom pogodio je Ricarda Ramosa, koji je uoči borbe bantam kategorije prognozirao svoju pobjedu submissionom rekavši kako "Said ipak nije Khabib premda je Nurmagomedov". Borba je bila gotova već u prvoj rundi.

Od ostalih borbi uvodnog dijela valja istaknuti pobjedu podijeljenom sudačkom odlukom UFC veterana i velikana Thiaga Alvesa. Legendarni 35-godišnji velteraš slavio je protiv Maxa Griffina i prekinuo niz od dva poraza. Svojevremeno je pokorio velter, a kada je hladno nokautirao Josha Koschecka dobio je i priliku za titulu protiv Georgesa St. Pierrea. St. Pierre ga je rušio čak 10 puta u toj borbi i na njegovu žalost, Alves nije uspio osvojiti naslov.

Prekid za prekidom

Nakon lagane uspavanke Livije Renate Souze i Sarah Fonte, Johnny Walker digao je publiku u Fortalezi na noge. Spinning back fist popraćen brutalnim ground and poundom poslao je Justina Ledeta u zemlju snova nakon samo 15 sekundi borbe. Walkerova sreća je što Ledeta nije zahvatio nogom kada je ovaj pao na pod jer ga je naciljao brutalnim soccer kickom, koji je u UFC-u zabranjen. Ovako je kući odnio bonus od 50 tisuća dolara za Performance of the Night.

Sjajni Charles Oliveira ponovno je plesao svoj poznati pobjednički ples. Majstor BJJ-a prvo je isprebijao Davida Teymura u stojci, a nakon što se Amerikanac okrenuo prema ogradi pa se brzinski pokušao obraniti ulaskom u klinč, Oliveira ga je maestralno uhvatio i u parter položio anakonda gušenjem. Bio je to školski primjer sjajnog gušenja u drugoj rundi kojim je Oliveira stigao do 12 submissiona u karijeri. Sam je na vječitoj listi najboljih ispred najvećeg BJJ majstora ikada Roycea Graciea (10) te Natea Diaza i Demiana Maie (9).

Upravo je Demian Maia nastupio nakon Oliveire i slavio rear naked chokeom. Lyman Good nije imao odgovor na Main BJJ i već je polovicom prve runde protivniku 'dao leđa'. Maia je slavio gušenjem, a ono što je najzanimljivije u cijeloj priči je da se gušenje odvilo u stojci! Rijetko se događa, ali nije neuobičajeno. Maia je tako slavio prvi put nakon 2017. godine i napada na titulu protiv Tyrona Woodleyja. Imao je tri poraza u nizu (Woodley, Colby Covington, Usman).

Jose Aldo podsjetio je na stare dane slave kada je bio nedodirljiv. I premda je dva puta gubio od Maxa Hollowaya, i dalje je najbolji borac perolake divizije ikada. To je dokazao i noćas protiv Renata Moicana kojeg je izdominirao sjajnim boksačkim tehnikama pa natjerao glavnog suca na prekid. I dogodilo se to nakon što je Aldo Junior najavio da će mu ovo biti zadnja borilačka godina i da nakon nje ide u mirovinu. Sada je već ozbiljan kandidat za još jedan napad na pojas Maxa Hollowaya jer je ostvario vezane nokaute protiv Jeremyja Stephensa i Moicana, a ukoliko pobjedi iduću borbu vjerojatno će priliku i dobiti. Pobijedio ili ne u njihovu trećem okršaju, Jose Aldo ima svoje mjesto u UFC Hall of Fame.

A sjajnu priredbu u Brazilu još boljom giljotinom zaključio je Marlon Moraes. Nakon brutalnog superbrzog nokauta highkickom nad Jimmiem Riverom od 33 sekunde, koji je došao nakon još brutalnijeg nokauta koljenom nad Aljamainom Sterlingom, Moraes se revanširao Raphaelu Assuncau za poraz u svojem UFC debiju 2017. godine. Ovom izvedbom zaslužio je treći Performance of the Night zaredom i sada je najobziljniji kandidat za napad na titulu TJ Dillashawa. Bio je prvak WSOF-a, a sada je najbliže napadu na titulu u najvećoj svjetskoj MMA promociji nakon što je Assuncau zaustavio niz od četiri pobjede.

- TJ Dillashaw. Ne znam zaslužuješ li uopće borbu protiv mene nakon zadnjeg nastupa. Morat ću te pustiti da se opet spustiš (u kategoriju niže op.a.) i boriš se s dečkićima - rekao je Moraes nakon pobjede.