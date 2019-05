Nole otvorio dušu: Mislio sam da se nikad neću uspjeti vratiti

Novak Đoković trenutno je prvi tenisač svijeta ispred Rafaela Nadala, Alexandera Zvereva i Rogera Federera. Ne tako davno bio je na rubu, u velikom padu forme i zdravstvenim problemima zbog kojih je mislio da se više neće moći vratiti na najvišu razinu.

Đoković je odlučio otvoriti dušu i progovoriti o nedavnim problemima i operaciji lakta koju je imao.

- To je bio prvi put u mom životu da sam imao šest mjeseci odmora. Bio sam zahvalan jer sam imao vremena raditi stvari koje sam se odvikao raditi... To je ujedno i trenutak kada se rodilo moje drugo dijete. Bilo je to za mene vrlo emotivno vrijeme. Ali ozljeda je također imala i negativan efekt na moju igru: tehnički, morao sam raditi korekcije i kompenzacije na servisu. Puno sam promijenio ovaj udarac. Onda sam imao problema u pronalaženju ritma, pa kontrole servisa, a to je temelj moje igre kad ulazim pun samopouzdanja na teren - rekao je Novak Đoković pa nastavio:

- Tada sam bio 22. na svijetu i mislio sam da se nikad neću vratiti. Ljudi koji nas gledaju zamišljaju da smo roboti, da sve radimo savršeno. Ali mi smo samo ljudi kao i ostali i imamo iste probleme kao i svi. Moramo biti u stanju stvari shvatiti pozitivno i pronaći ravnotežu. Za mene je glavni prioritet stalno traganje za ravnotežom.

Na koncu se uspio vratiti i poslije određenog vremena ponovno zasjesti na tron svjetskog tenisa. No, situacija danas nije ista kao i prije. Nole je danas obiteljski čovjek i ima dvoje djece.

- Uvijek pokušavam govoriti istinu. Ne krijem činjenicu da sam proživio vrlo emotivno vrijeme i da još nisam iz toga izašao. Za mene je bilo važno da se suočim s nekim stvarima koje su predugo ostale pod tepihom. Ali kada se nešto dogodi u vašem privatnom životu ili drugdje, mnogi ljudi vide problem u drugom. U posljednje četiri godine stvari su se itekako promijenile. Sada ipak imam dvoje djece, to su neki novi prioriteti koji nemaju nikakvih zamjena, sve ostalo je u drugom planu - zaključio je srpski tenisač.