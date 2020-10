Noletov bivši trener: Njemu je psiha pukla, Nadal je broj jedan

Bivša teniska zvijezda i bivši Đokovićev trener, Boris Becker, tvrdi da je prvi reket svijeta psihički 'pukao' i da su zato sve češći njegovi živčani ispadi na teniskim terenima

<p><strong>Novak Đoković</strong> (33) u zadnje vrijeme sve češće gubi 'kompas' na svojim mečevima, no usprkos toj činjenici još uvijek nema poraz u ovoj godini osim diskvalifikacije na US Openu kad je pogodio linijsku sutkinju u glavu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>Njegov bivši trener, <strong>Boris Becker </strong>(52), tvrdi da je Novak fantastičan, ali da je vidljivo da ga neke stvari muče i da psihički nije na uobičajenoj razini.</p><p>- Fascinantno je to kako je igrao ove sezone. Dobio je sve mečeve, osim onog zbog diskvalifikacije u New Yorku. Pitanje je koliko se dobro oporavlja. Bole ga rame, leđa, lakat. Mislim da mu je i psiha napukla - rekao je Becker.</p><p>Osvrnuo se Becker i na glavnog favorita za osvajanje Roland Garrosa, a to je, po njemu, neprikosnoveni Rafael Nadal.</p><p>- Za mene je broj jedan očito Rafael Nadal. Ali to je bilo jasno i prije turnira, uvijek je bio favorit. Osvojio je 12 puta, odigrao 100 mečeva na Roland Garrosu i pobijedio 98 puta. Nezamisliva statistika. Pokazao je na turniru da je u blistavoj formi, a četvrtfinale protiv Yannicka Sinnera je to potvrdilo - kaže Becker koji baš i ne vjeruje svom bivšem igraču.</p><p>Podsjetimo, Đoković je u New Yorku izbačen sa US Opena nakon što je lopticom pogodio linijsku sutkinju, a kad tome dodamo da je na taj US Open računao kao da je već u džepu zbog izostanka Nadala i Federera, sigurno da je Đoković bio jako potresen. I sam je priznao da je to bilo jedno od težih razdoblja za njega, no poznato je da je Nole u glavi najbolji igrač na Touru. </p><p>Đoković svoj polufinalni meč Roland Garrosa igra protiv Grka <strong>Stefanosa Tsitsipasa</strong>.</p>