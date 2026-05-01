Norris i McLaren opet na vrhu! Aktualni prvak uvjerljivo najbrži

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marco Bello

McLaren je briljirao, dok Ferrari nije opravdao očekivanja. Kimi Antonelli iz Mercedesa smjestio se između McLarenovih vozača

U petak su održane kvalifikacije Formule 1 za Sprint utrku na Velikoj nagradi Miamija u kojima je aktualni svjetski prvak Lando Norris iz McLarena osigurao prvu startnu poziciju. Ekipa iz Wokinga pokazala je zavidnu formu, dok je Ferrari ostvario slabije performanse unatoč najavljenim nadogradnjama na bolidu.

Foto: Marco Bello

Veselju McLarena nadodao je Oscar Piastri na trećem mjestu, čime je McLaren pokazao da su poboljšanja na bolidu donijela značajan napredak. Vodeći vozač prvenstva, Mercedesov Kimi Antonelli razdvojio je McLarenov dvojac i osigurao drugo startno mjesto. Iza vodeće trojke smjestili su se Charles Leclerc u Ferrariju na četvrtom mjestu i Max Verstappen u Red Bullu na petom.

Sjajnu formu pokazali su i vozači Alpinea. Argentinac Franco Colapinto kvalificirao se na osmo mjesto, a njegov momčadski kolega Pierre Gasly na deseto. Razdvojio ih je Isack Hadjar u Red Bullu. 

Foto: LYNNE SLADKY

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton kvalificirao se na sedmo mjesto, a razočaran je vjerojatno i George Russell, koji je imao tek šesto najbrže vrijeme, četiri desetinke sporije od momčadskog kolege kojeg lovi u prvenstvu . 

Sprint utrka je u subotu u 18 sati, a kvalifikacije za utrku istog dana u 22 sata. Utrka je u nedjelju u 22 sata.

