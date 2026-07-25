Norris šokirao Mercedes i uzeo 'pole' u Mađarskoj! Hamilton će startati drugi, a Leclerc i Antonelli kreću iz drugog reda. Utrka je u nedjelju od 15 sati i moći ćete je gledati na RTL-u
SJAJNI BRITANAC
Norris je prekinuo dominaciju Mercedesa i završio prvi na kvalifikacijama za VN Mađarske
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Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Britanac Lando Norris (McLaren) krenut će s prve pozicije u utrku za Veliku nagradu Mađarske koja je na programu u nedjelju. Norris je u subotnjim kvalifikacijama tako prekinuo vladavinu Mercedesa jer su vozači te momčadi ostvarili "pole position" u svih 10 prethodnih utrka.
S druge pozicije krenut će sedmerostruki svjetski prvak, Britanac Lewis Hamilton (Ferrari), koji je bio samo 12 tisućinki sporiji od Norrisa, dok će iz drugog reda krenuti drugi vozač Ferrarija Monežanin Charles Leclerc i trenutačno vodeći u redoslijedu SP-a Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).
Utrka je na programu od 15 sati i moći ćete je gledati na RTL programu.
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