Norris je prekinuo dominaciju Mercedesa i završio prvi na kvalifikacijama za VN Mađarske

Aktualni svjetski prvak u formuli 1, Britanac Lando Norris (McLaren) krenut će s prve pozicije u utrku za Veliku nagradu Mađarske koja je na programu u nedjelju. Norris je u subotnjim kvalifikacijama tako prekinuo vladavinu Mercedesa jer su vozači te momčadi ostvarili "pole position" u svih 10 prethodnih utrka.

Foto: Bernadett Szabo

S druge pozicije krenut će sedmerostruki svjetski prvak, Britanac Lewis Hamilton (Ferrari), koji je bio samo 12 tisućinki sporiji od Norrisa, dok će iz drugog reda krenuti drugi vozač Ferrarija Monežanin Charles Leclerc i trenutačno vodeći u redoslijedu SP-a Talijan Kimi Antonelli (Mercedes).

Utrka je na programu od 15 sati i moći ćete je gledati na RTL programu.