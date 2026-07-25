Norris opleo po vodstvu F1: Cilj je samo zaraditi što više novaca

Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 McLarenov vozač Lando Norris kritizirao je vodstvo Formule 1 uoči Velike nagrade Mađarske koja je na rasporedu ove nedjelje. Britanac se osvrnuo na nove promjene koje su ove sezone stupile na snagu te je kritizirao nova pravila o poluelektričnim motorima.

Norris je izrazio veliko nezadovoljstvo motorima zbog kojih kako on tvrdi, pretjecanja su postala nasumična čime nisu oduševljeni ni ostali vozači. Izmjene pravila mogu dovesti novu publiku da prati ovaj sport, ali Norris smatra kako je komercijala ispred kvalitete sporta.

Foto: Bernadett Szabo

- Danas Formulom 1 upravlja činjenica da je to biznis, a ne želja da sport bude bolji. Glavni je cilj zaraditi što više novca. To nije ispravan pristup i sport se ne bi smio tako voditi. Problem su hibridi, omjer snage 50-50 i sve što ide uz to. Ta su pravila uvedena jer su privukla nove momčadi, a to znači i veći profit- rekao je svjetski prvak, a trenutačno peti vozač u pojedinačnom poretku ove sezone.

- Danas se vozače sluša više nego ikada prije. Sportski aspekt na stazi jest i uvijek će biti prioritet. Svi su profitirali od komercijalnog uspjeha Formule 1, uključujući i same vozače. Odluke se donose radi najboljeg strateškog ishoda za sve: navijače, momčadi i partnere - reagirao je na Norrrisove optužbe i glasnogovornik Formule 1 Liam Parker.