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Norveški mediji: 'Ironično je da tehnologija koja treba pomoći sve uništava.' 'Potpuni skandal'

Piše 24sata,
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Norveški mediji: 'Ironično je da tehnologija koja treba pomoći sve uništava.' 'Potpuni skandal'
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Foto: Dylan Martinez
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Norveška bjesni zbog gola Bellinghama: tvrde da je lopta udarila u kabel kamere, a Fifa sve odbacuje kao skandal

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Reakcije oko kontroverznih sudačkih odluka u četvrtfinalnom dvoboju između Norveške i Engleske još uvijek se nisu stišale, a norveški mediji bruje o odlukama glavnog suca Turpina. Norveška je izgubila nakon drame u produžecima 2-1 i ostala bez plasmana u polufinale. 

FIFA World Cup 2026 - Quarterfinals - Norway v England England v Norway, 2026 FIFA World Cup, Quarter-final, Football, Miami Stadium, Miami, Florida, USA - 11 Jul 2026 Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
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Foto: Profimedia

Kontroverza oko kabela

Najviše bijesa izazvao je izjednačujući pogodak Judea Bellinghama u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Akciji je prethodilo ispucavanje golmana Ørjana Nylanda, a Norvežani su istog trenutka počeli mahnito prosvjedovati kod suca Clémenta Turpina, tvrdeći da je lopta visoko u zraku udarila u kabel nadzemne "spider" kamere, zbog čega je naglo promijenila putanju i pala znatno kraće nego što je trebala, ravno u noge engleskim igračima.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: SAM NAVARRO

Norveški pomoćni trener Kent Bergersen već je na poluvremenu za TV2 izjavio kako je sudac morao zaustaviti igru.

​- Netom prije gola, lopta udara u kabel s kamerom, mijenja smjer i pada kraće. Sudac je to morao primijetiti.

 Bivši reprezentativac Erik Mykland za norveške medije izjavio: "Ovo je potpuni skandal. Ironično je da tehnologija koja bi nam trebala pomoći zapravo sve uništava."

- Skandal! Ovo je potpuno ludilo - izjavio je Bernt Hulsker. 

Carl-Erik Torp objasnio je svoju ljutnju oko sudačkih odluka. 

- Ovo je najveći sudački skandal u povijesti norveškog nogometa. Ne možete me natjerati da pogledam te snimke i kažem da se s tom loptom ništa nije dogodilo - rekao je bivši nogometaš i stručni komentator televizije NRK.

VRIJEDAN ARGUMENT VIDEO Čip u lopti je prevara?! Nova 3D snimka pokazuje da je lopta ipak dirala kabel kamere
VIDEO Čip u lopti je prevara?! Nova 3D snimka pokazuje da je lopta ipak dirala kabel kamere

Reagirala je i Fifa

Glavna svjetska nogometna organizacija Fifa oglasila se nakon cirkusa te je odbacila tvrdnje da je lopta pogodila kabel kamere. 

- Ballen šalje signal ili ga ne šalje. U ovoj situaciji signal iz lopte bio je dostupan cijelo vrijeme. Vrlo slabi val koji se vidi na snimci zapravo je kretanje lopte kroz zrak - stoji u njihovom objašnjenju. 

Fifa navodi kako se na snimci ne vidi pomicanje kamere u bilo kojem smjeru što upućuje da kontakta nije bilo. 

(*uz korištenje AI-ja)

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