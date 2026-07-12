VIDEO Čip u lopti je prevara?! Nova 3D snimka pokazuje da je lopta ipak dirala kabel kamere

Nakon četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške ne prestaju rasprave o situaciji koja je prethodila engleskom izjednačenju. Jude Bellingham zabio je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za 1-1, ali Norvežani su odmah tvrdili da je pogodak morao biti poništen.

Sporna situacija dogodila se nakon ispucavanja norveškog golman. Prema tvrdnjama norveških igrača, lopta je u zraku pogodila kabel kamere iznad terena, zbog čega je promijenila putanju i pala kraće nego što je trebala. Došla je do Elliota Andersona, koji je zatim pokrenuo akciju iz koje je Engleska izjednačila.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Da je sudac utvrdio kako je lopta dodirnula vanjski predmet, igra bi se morala zaustaviti i nastaviti sudačkim podbacivanjem. No pogodak je priznat, a Fifa je nakon utakmice objavila objašnjenje prema kojem nema dokaza da je lopta dotaknula kabel.

Fifa se pritom ponovno pozvala na podatke iz čipa u lopti, istog sustava koji je u osmini finala izazvao veliku kontroverzu u utakmici Hrvatske i Portugala. Tada je tehnologija registrirala dodir lopte s kosom Igora Matanovića nakon ubačaja Ivana Perišića, zbog čega je poništen izjednačujući pogodak Joška Gvardiola. Ovoga puta čip nije zabilježio nikakav kontakt lopte s predmetom u zraku.

Here’s the side angle camera. pic.twitter.com/nnZRB6XcJf — Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) July 12, 2026

Krovna svjetska nogometna organizacija je objavila snimku i graf senzora te poručila da nije bilo promjene u takozvanim "otkucajima srca lopte", odnosno signala koji bi potvrdio dodir s kabelom. Ipak, nakon utakmice društvenim mrežama počele su se širiti snimke koje su dodatno podgrijale sumnje. Posebnu pozornost privukla je snimka s bočne tribine, na kojoj se vidi neobična promjena u letu lopte. Mnogi su je protumačili kao dokaz da je lopta doista dotaknula nešto iznad terena.

Još veću raspravu izazvao je 3D prikaz BBC-ja. Britanska medijska kuća uoči Svjetskog prvenstva predstavila je napredan sustav za 3D simulacije utakmica, koji originalnu snimku pretvara u drukčiji vizualni prikaz. Upravo na jednom takvom prikazu vidi se trenutak u kojem lopta u zraku naglo mijenja putanju.

Take a look at this clip from BBC's 3D replay of the game and the goal kick just before England's goal. I don't know where the data comes for this, but this clearly shows a bump in the otherwise smooth trajectory of the ball right where the spidercam would be. #worldcup #engnor… pic.twitter.com/rCsbVQZeyf — Miika Arponen (@MiikaArponen) July 12, 2026

BBC taj isječak nije službeno predstavio kao dokaz, ali su ga korisnici društvenih mreža brzo izdvojili i počeli širiti kao argument protiv Fifina objašnjenja. Posebno je zanimljivo što takav prikaz dolazi iz engleskog sustava, zbog čega ga dio javnosti smatra dodatno znakovitim.

Engleska je na kraju pobijedila 2-1 nakon produžetaka i izborila polufinale, ali kontroverza neće tako brzo nestati. Fifa tvrdi da čip nije registrirao dodir, dok snimke i 3D prikazi kod dijela javnosti ostavljaju drukčiji dojam.