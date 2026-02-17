Norvežanin Tormod Frostad šokirao svijet i osvojio zlato u Big Air slobodnom skijanju! Bez pobjeda u Svjetskom kupu, nadmašio favorizirane Forehanda i Svancera
Norvežan se okitio olimpijskim zlatom, iako nikad prije nije pobijedio u Svjetskom kupu
Nakon napetog završetka, Norvežanin Tormod Frostad postao je u utorak u Livignu olimpijski prvak u disciplini Big Air slobodnog skijanja, ispred Amerikanca Maca Forehanda i Austrijanca Mateja Svancera.Frostad se okitio zlatom iako nikad prije nije osvojio nijedno natjecanje Svjetskog kupa, a aktualni prvak, njegov sunarodnjak Birk Ruud, završio je tek kao osmi.
Frostad (23) je ukupno osvojio 195,50 bodova, gotovo savršen rezultat zahvaljujući prvom i posljednjem skoku. Forehand (193,25 bodova) je došao do srebra, a pobjednik Svjetskog kupa iz 2025 Svancer (191,25) brončani.
