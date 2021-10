Nedugo nakon 'vatrenih', u ponedjeljak poslijepodne okupili su se i njihovi nasljednici. Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija je kvalifikacije za Europsko prvenstvo U-21 otvorila s dvije lagane pobjede protiv Azerbajdžana (2-0) i Finske (2-0), no u petak u Varaždinu čeka ih najteži zadatak u dosadašnjim kvalifikacijama. Naši mladići će se za stopostotni učinak u skupini nakon tri kola boriti protiv Norveške, koja se nameće kao suparnik s kojim bismo se mogli boriti za prvo mjesto.

Četiri dana kasnije, 12. listopada, put ih vodi u Sumqayit gdje će gostovati kod Azerbajdžana. Igor Bišćan za ta dva susreta neće moći računati na Dinamovog Bartola Franjića koji se ozlijedio protiv Genka, no svi ostali igrači su na raspolaganju.

- Utakmica protiv Norveške je izuzetno bitna, i na psihološkom planu za ono što nam dolazi poslije, a i na bodovnom planu, jer igramo protiv izravnog konkurenta za plasman pa ti bodovi dodatno znače. Norvežani su ozbiljna momčad, fizički jaka, koja je nešto jača u igri prema naprijed. Morat ćemo biti jako dobri, čvrsti, kompaktni, da bismo pobijedili - rekao je izbornik Igor Bišćan.

Izostanak kapetana Franjića udarac je za reprezentaciju, no naša mlada reprezentacija ima kvalitetu i širinu pa Bišćan ima nekoliko aduta koji bi mogli zamijeniti Dinamovog nogometaša.

- Ostali smo bez Franjića koji je bitan igrač za nas, kapetan. Što je tu je, morat ćemo biti u stanju fizički se nositi s njima i tražiti pobjedu kroz kvalitetu koju imamo. Imamo igrače koji su u formi, a igramo i na domaćem terenu. Računamo na ta tri boda - kazao je izbornik.

Nakon njega pred mikrofone je stigao branič Verone Boško Šutalo. Bivši nogometaš Osijeka je u grad Romea i Julije došao po veću minutažu nakon što je jasno da za njega još nema prostora u Atalanti. No, tri utakmice propustio je zbog ozljede, a odigrao je tek 45 minuta protiv Genoe.

- Norveška je naš najveći konkurent u ovoj skupini. Sigurno će biti veliki izazov igrati protiv njih. Imamo dvije pobjede u prve dvije utakmice i sigurno da je atmosfera dobra. Cilj nam je plasirati se na Europsko prvenstvo. Ako se želimo plasirati, moramo pobjeđivati u svim utakmicama pa tako i Norvešku - rekao je Šutalo.

Ivor Pandur, golman Verone, nametnuo se kao prvi Bišćanov izbor u ovim kvalifikacijama. U prva dva susreta njegova mreža ostala je netaknutom.

- Čekaju nas dvije jako, jako bitne utakmice, pogotovo ta prva s Norveškom, koju ne poznajemo, a stoji jako dobro u skupini. Vjerujem da imamo kvalitetu za uzeti svih šest bodova - kazao je Pandur.

No, njega muči ono za što se bori i Šutalo. A to je minutaža. U Veroni nije odigrao niti jedan susret, no bez obzira na to, radi marljivo i žestoko na treninzima i nada se prilici kod novog trenera Igora Tudora.

- Jedino što mogu je nastaviti raditi i čekati priliku. Vjerujem da to zaslužujem, da imam kvalitetu. Na meni je da svaki dan to pokazujem, a onda je trener taj koji će odlučiti. Treba i malo sreće. Dok sam tu fokusiran sam na reprezentaciju i želim dokazati sebi i ostalima da sam spreman, da imam kvalitetu i da se na mene može računati.

Da su neki igrači u drugom planu u klubu, svjestan je toga i Bišćan. No, mlada reprezentacija za to i služi. Za etabliranje mladih i potentnih nogometaša.

- Neki igraju dovoljno, neki ne, ali to je razumljivo. Imamo dosta mladih koji će imati pravo igrati i idući saziv, tako da je teško očekivati da će oni imati punu minutažu u klubovima. Oni se još potvrđuju, grade status u klubovima - kazao je Bišćan.