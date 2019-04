Nosili su hladno oružje: Talijani deportirali 54 navijača Ajaxa

Talijanska policija je večer prije utakmice Juventusa i Ajaxa u Ligi prvaka deportirala 54 navijača kod kojih je pronašla nedozvoljena sredstva.

In forza del Decreto sicurezza, 54 tifosi olandesi, arrivati in Italia nelle ultime ore e trovati in possesso di armi, fumogeni e petardi, saranno ESPULSI per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera domani mattina. #JuveAjax