Nottingham Forest 'petardom' kroz Sunderland! Tottenham u još težoj poziciji za opstanak...

Nottingham Forest je razbio Sunderland 5-0 u gostima u 34. kolu Premier lige i napravio veliki korak prema ostanku u ligi.

Prvi gol pao je u 17. minuti, u svoju mrežu je pogodio Hume. Wood je zabio 14 minuta kasnije za 0-2, a u 34. pogađa Gibbs-White za 0-3. Nevjerojatnih šest minuta u kojima je Forest zabio tri gola kompletirao je Jesus u 37. minuti, a konačan rezultat postavio je Anderson u petoj minuti sudačke nadoknade.

Ovom je pobjedom Nottingham Forest napravio ozbiljan korak prema ostanku u ligi jer je pobjegao 18. Tottenhamu na osam bodova razlike, uz utakmicu više. Između te dvije momčadi je West Ham sa 33 boda, šest manje od Foresta i dva više od Tottenhama.